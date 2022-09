El taller, que té entrada gratuïta, podrà visitar-se els dies 23, 26 i 27 de setembre junt al Casal Jove

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Educació i Joventut, ofereix a la població infantil i juvenil del municipi la possibilitat de participar en el Taller Educatiu Creactivity Itinerant, un projecte de l’Obra Social “la Caixa” que, després de recórrer diferents províncies, arriba al nostre municipi com una proposta d’aprenentatge creativa, ambientada en diferents espais que contribuiran a potenciar la imaginació dels usuaris i usuàries. “Es tracta d’un espai mòbil on inventar, innovar, experimentar, crear… amb l’objectiu clar d’aprendre”, segons han explicat els promotors, els quals han assenyalat també que “EduCaixa posa a la disposició dels centres escolars este nou espai on els xiquets podran desenvolupar competències científiques-tecnològiques junt a les més artístiques, a través de reptes centrats en la manipulació i muntatge d’objectes, usant materials comuns en usos poc comuns”.

Els participants podran desenvolupar diverses activitats, com ara la realització de pel·lícules d’animació; la construcció de circuits d’electricitat, en els quals descobreixen que la seua força es pot transformar en energia; o la creació d’objectes voladors, segons ha indicat Amanda Minuchín, una de les monitores del projecte.

El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha valorat molt positivament la participació de Sueca en esta activitat, “quan ens va arribar la proposta, vam considerar que es tractava d’un taller molt interessant del qual podia beneficiar-se la població més jove, així com les famílies en general, potenciant la seua creativitat. A més de les visites escolars programades als matins, el taller podrà realitzar-se amb entrada lliure a les vesprades, en horari de 16 a 18.30”. Per la seua part, la regidora de Joventut, Gema Navarro, ha mostrat la seua satisfacció “per la resposta que està tenint la proposta itinerant, i perquè puga oferir-se a la nostra ciutat perquè la població més jove interessada puga participar”.