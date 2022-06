El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la representació del monòleg teatral titulat No solo hacen daño los golpes, de Pamela Palenciano, actriu de teatre i activista qui ofereix en la seua interpretació un relat autobiogràfic sobre la violència de gènere mitjançant l’humor i la ironia. Esta activitat s’emmarca dins de les previstes per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, per a fomentar, entre la joventut especialment, els valors de respecte, convivència i igualtat.

L’actuació ha estat dirigida a l’alumnat de Secundària dels centres educatius del municipi els quals han pogut conéixer l’experiència personal de la mateixa Pamela Palenciano, víctima de violència masclista en la seua joventut. “La representació està dirigida a tot el públic, però és veritat que sembla més encertat dirigir-la als i les joves perquè el que conte és la meua experiència personal de viure la violència en l’adolescència. L’objectiu no és simplement que vegen un espectacle de teatre, sinó que a més els servisca per a identificar i previndre la violència masclista i prenguen consciència que l’amor vertader no fa mal”, ha afirmat Pamela Palenciano.

“Estem molt satisfets per haver pogut portar Pamela i que ens haja relatat la seua pròpia història des d’una altra perspectiva. La nostra pretensió és donar a conéixer que eixa realitat existeix i que no es pot normalitzar, al mateix temps que demostrar que es pot eixir d’ella. En este cas, hem focalitzat l’activitat en l’alumnat de Secundària perquè pensem que és el públic clau al ser en eixes edats quan s’inicien en el tema de les relacions de parella i poden detectar-se preventivament este tipus de conductes perquè no els afecte en la seua vida personal futura”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.