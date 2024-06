Curs sobre Procediment Integral de la Detenció Policial

A este curs sobre Procediment integral de Detenció, se suma també l’oferit fa uns mesos als i les agents sobre Habilitació per a la Detecció de Drogues en la Conducció.

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, i seguint amb el compromís d’oferir a la Policia Local la formació necessària i actualitzada per a desenvolupar la seua labor diària en les millors condicions en benefici de la ciutadania, ha programat un curs sobre Procediment Integral de la Detenció Policial.

Davant la publicació, el mes de gener passat, d’un nou protocol en matèria de detencions policials, i la consegüent Instrucció per part del Ministeri de l’Interior, la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito, ha remarcat “la necessitat d’oferir esta formació davant la importància del tema, en el qual confluïxen: d’una banda, el dret a la lliure deambulació i la presumpció d’innocència, per la qual cosa la persona ha de tindre garantits els seus drets i passar a disposició judicial en el menor temps possible; i per un altre, estan els drets dels agents a tindre una formació completa i actualitzada que els permeta actuar de manera correcta, evitant que puguen veure’s implicats en una hipotètica situació de detenció il·legal per no seguir el protocol vigent quant a detencions”.

Segons el professor del curs, l’inspector cap Ricardo Muñoz, este tipus de formació “permet dotar als policies locals de les garanties jurídiques suficients en la pràctica de la detenció i la posterior custòdia”. A més, es tracta d’una formació pionera que ha suscitat l’interés d’altres municipis de la província, els quals han sol·licitat poder participar també donada la seua importància en l’àmbit policial.

