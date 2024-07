Sueca presenta la seua 35 Volta a Peu

La prova retorna els seus orígens en celebrar-se al setembre, el mes de les Festes Majors del municipi

El mes de setembre, Sueca acollirà la 35 edició de la Volta a Peu que, després d’uns anys, torna al seu calendari habitual, després de les Festes Majors del municipi.

L’alcalde en funcions, Joan Carles Vázquez; la regidora d’Esports, Gema Navarro; i representants del club organitzador, Peus Quets, han presentat oficialment esta important edició.

La prova se celebrarà el diumenge 29 de setembre, a les 9 hores, i constarà de dos modalitats: una carrera de 8 quilòmetres i una caminada de 7.

Segons ha explicat el seu director tècnic, Toni Llopis, «la nostra pretensió és tornar als orígens i celebrar una volta popular durant les festes, com ocorre en la majoria de les voltes populars d’altres municipis de la Ribera. El circuit serà pla i recorrerà part del nucli urbà i part de l’entorn natural més pròxim a la ciutat com és el riu».

L’alcalde en funcions i regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha volgut, en primer lloc, felicitar el club Peus Quets «per la 35 edició que estan organitzant i per recuperar l’essència de realitzar esta prova durant les festes. Vull desitjar-vos tot el millor. Sabeu que compteu amb el suport de l’Ajuntament perquè siga un èxit, i anime a la ciutadania al fet que s’apunte i gaudisca d’un gran dia de festa practicant esport».

La regidora d’Esports, Gema Navarro, ha expressat la satisfacció que suposa col·laborar en esta prova que, a més, està relacionada amb les Festes Majors del municipi, «Sueca sempre ha recolzat massivament l’esport i als seus clubs, molt actius durant tot l’any; i considere que tot això s’ha de posar en valor i treballar per a mantindre-ho en el temps. Peus Quets és un referent en l’atletisme i, al llarg dels anys, així ho ha demostrat. Vull animar a la població al fet que participe, i desitjar-li a esta Volta a Peu que complisca moltes edicions més».

Les inscripcions, fins a un màxim de 500 per a la carrera i la caminada, poden realitzar-se des d’ara mateix, i fins al 24 de setembre, a través de la pàgina web cronorunner.com. El preu serà de 8 euros. «Per a participar, tant en la carrera com en la caminada, serà imprescindible disposar d’un dorsal per temes de seguretat i organització», ha explicat Ángeles Bernal, presidenta del club Peus Quets, qui també ha indicat que s’entregarà una samarreta commemorativa a tots els i les participants, així com trofeus als tres primers de cada categoria i al primer i a la primera atleta local. A més, els sprint especials en homes i dones rebran un premi en metàl·lic de 50 euros; i els primers classificats, home i dona, en la Volta a Peu, un premi de 100 euros. Bernal ha tingut paraules d’agraïment per a l’Ajuntament de Sueca, i totes les regidories implicades, pel suport constant; la Policia Local i Protecció Civil; el Grup de Senderisme Olivetes Xafaes; el Club Peus Quets; i les empreses patrocinadores.

Donació de gran valor esportiu a Sueca

A la presentació de la prova, ha acudit com a convidat un dels corredors de les primeres Voltes a Peu que es van celebrar a Sueca, el reconegut esportista i atleta Recaredo Agulló, qui ha tingut el detall de donar a la ciutat uns obsequis de gran valor històric relacionats amb l’esport, com són: una fulla de periòdic de l’any 1925, en la qual es narra la participació de diversos jugadors de futbol de Sueca com a integrants de la selecció valenciana d’atletisme; i una de les medalles que es van entregar als participants de la primera Volta a Peu de Sueca, celebrada en 1988.

Tant l’alcalde en funcions com la regidora d’Esports, han agraït efusivament el detall d’Agulló amb la ciutat «en donar estos inestimables records, que se sumaran al llistat d’objectes de gran valor històric que es conserven a la Biblioteca Suecana», ha explicat Joan Carles Vázquez.