Sueca presenta la XXII edició del Piromusical 

L’espectacle, a càrrec de la Pirotècnia Tamarit, s’oferirà el divendres 13 de setembre en el Recinte Fester

La XXII edició del Piromusical de Sueca tornarà a convertir-se en un dels referents dins de la programació de les Festes Majors del municipi, enguany amb algunes novetats, com ara el canvi de dia de dissabte a divendres.

La regidora de Festes, Gema Navarro, ha explicat que de nou serà l’empresa pirotècnica Tamarit «l’encarregada d’este espectacle a la nostra ciutat, que s’ha convertit en tot un referent a nivell europeu. Així mateix, tornarà a disparar-se en el Recinte Fester, després de la gran acceptació que va tindre l’any passat, i estem segurs que serà tot un èxit que ens permetrà gaudir, una vegada més, d’un esdeveniment únic ací, a Sueca».

L’alcalde en funcions, Joan Carles Vázquez, ha expressat el seu agraïment a la Pirotècnia Tamarit, a la Regidoria de Festes i al pirotècnic Daniel Claver, per la seua implicació i el treball que s’està realitzant. Així mateix, ha animat a la ciutadania i visitants a acudir a presenciar-lo, i ha desitjat que les condicions climatològiques siguen les millors possibles per a poder gaudir d’un grandíssim espectacle. Vázquez ha explicat que enguany, com a novetat també, s’ha previst la venda d’entrades “per a garantir que totes les persones que accedisquen al Recinte Fester tinguen el seu seient i una millor visibilitat i organització. Igualment, podrà visionar-se de manera gratuïta des de qualsevol altra punt pròxim”.

Per al col·laborador tècnic de l’espectacle, el pirotècnic Daniel Claver, «cada vegada resulta més complex superar el nivell de l’any anterior, però de nou ho aconseguirem». Claver és, a més, el creador del cartell d’esta edició, el disseny del qual està basat «en una creació cinematogràfica, perquè sempre he pensat que un piromusical té màgia». Finalment, ha expressat el seu desig que el vent siga favorable perquè tots els assistents puguen gaudir plenament de l’espectacle que, enguany, «inclou importants novetats quant a efectes i material pirotècnic que a Sueca no s’han disparat abans», ha anunciat.

El representant de la Pirotècnia Tamarit, Vicent Carsí, ha mostrat la seua gratitud per la confiança que l’Ajuntament va depositar en la seua empresa l’any passat, “una decisió valenta, davant el canvi que suposava, i per la qual sempre estarem agraïts”. Així mateix, ha expressat el seu reconeixement cap a l’Ajuntament “per l’excepcional col·laboració que estem tenint en tot moment, especialment, per com s’està bolcant, de la seua regidora Gema Navarro, i del pirotècnic Daniel Claver. A tots els problemes se’ls ha posat solució amb rapidesa. Sense ells, i sense el seu entusiasme contagiós, no hauria sigut possible preparar este espectacle que ens està suposant un treball tres vegades major que el de l’any passat».

La XXII edició del Piromusical de Sueca tindrà una duració de 23 minuts i dedicarà un protagonisme especial a la figura d’un drac. L’espectacle, en el qual s’empraran al voltant de mil quilos de pólvora, estarà dividit en sis parts diferenciades, cadascuna d’elles dedicada a una dècada representada per cançons molt recognoscibles «per a expressar com ha evolucionat la música, i la societat, des dels anys 60 fins a l’actualitat, amb un recordatori a la pandèmia per la covid, que sembla quedar ja molt llunyana però no és així», ha explicat Vicent Carsí, qui ha remarcat que no tota la música és vàlida per a ser utilitzada en un espectacle d’estes característiques, «la gran diferència entre un piromusical i un castell de focs artificials amb música radica a seleccionar perfectament la música per a transformar la pirotècnia en coreografies de ballet estudiades a cada mil·lèsima de segon, a fi que la carcassa explote just en la nota adequada i tot quadre a la perfecció».

Finalment, Carsí ha expressat la seua emoció per tornar a disparar en el municipi, “si u és capaç de fer el Piromusical de Sueca, ja pot fer qualsevol espectacle en el món pel nivell d’exigència i entrega del seu públic. Per a nosaltres, sempre serà un privilegi i un honor haver pogut treballar en esta ciutat”.

Les entrades per a acudir al XXII Piromusical de Sueca podran adquirir-se a partir de la segona quinzena d’agost. La venda serà presencial per a les persones residents a Sueca i tindrà el preu de 3 euros. Les persones que acudisquen des d’altres poblacions, hauran d’adquirir la seua entrada de manera online al preu de 10 euros. Pròximament, s’oferirà tota la informació al respecte a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.