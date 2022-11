L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Sanitat i Joventut, ha presentat les conclusions del Mapa Jobe, una activitat impulsada des del Departament de Salut de la Ribera a través de la qual la població jove ha pogut identificar quines activitats i llocs del municipi els produeixen un major benestar emocional. “Es tracta d’un projecte dut a terme en dues fases: una el mes d’abril, quan els joves de Sueca de diferents edats, mitjançant una gimcana d’habilitats emocionals, va proposar quins actius els aportaven major benestar o consideraven més saludables; i una fase posterior on s’ha realitzat una posada en comú de tota la informació, i a la qual es van aportar nous suggeriments”, ha explicat Suni Peiró, tècnica de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l’Ajuntament.

Es tracta d’un projecte sociosanitari en el qual intervé la branca sanitària, representada pel Centre de Salut i la UPCCA, i el departament de Joventut de l’Ajuntament. “El que estem fent ara és retornar tota eixa informació que ens van oferir a l’abril per a la confecció d’un Mapa Jobe d’actius en el qual es contemplen diverses categories: persones, grups i associacions, espais i natura, i economia local. Desgranarem cadascuna d’elles en una activitat dinàmica en la qual es poden realitzar suggeriments”, ha assenyalat Matilde Coll, infermera especialista en Comunitària del Centre de Salut de Sueca.

L’objectiu últim del projecte és que les conclusions servisquen a manera de preinscripció social que substituïsca, en el cas en què siga possible, al medicament o la teràpia. “Els joves identifiquen què els fa sentir bé, i des de les consultes de metges, infermeria o salut mental infantil, es podran aconsellar les activitats recollides en esta iniciativa que serviran per a millorar el benestar emocional de la població jove”, ha afirmat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni. Per la seua part, la regidora de Joventut, Gema Navarro ha assenyalat que “les estadístiques de salut mental sobre la nostra joventut han convertit en imprescindibles este tipus d’intervencions i estudis, ajudant-nos també a conéixer la realitat i les mancances existents, fent-nos saber cap a on hem de dirigir-nos en les polítiques juvenils per a millorar la seua salut mental”.