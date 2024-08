Sueca presenta l’Espiga Remember Festival

Sueca vibra al ritme del millor dance i remember amb l’Espiga Remember Festival

Els grans èxits dels anys 90 i 2000 tornen a Sueca en un festival inoblidable

La ciutat de Sueca acull la tercera edició de l’Espiga Remember Festival, un dels esdeveniments que formarà part de les Festes Majors de Sueca 2024 i que albergarà gran nombre de Djs i artistes de renom amb grans èxits dance i remember. Organitzat per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, el festival es celebrarà el pròxim 6 de setembre, a partir de les 22.30, al Recinte Fester.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència del regidor de Festes, Pio Lledó i el responsable de l’empresa Sweet Producciones, Salva Mulet. ‘’Sueca és l’escenari perfecte per a realitzar este festival ja que, en els anys 90, va ser tot un referent de música electrònica i, d’aquesta manera, destacarem, encara més, la ciutat de Sueca dins del panorama de festivals remember de tota la Comunitat Valenciana’’, assenyala Mulet.

El cartell d’artistes inclou figures de renom com DJ Neil, un icona de l’escena dance remember, conegut per les seues sessions en Scorpia i la seua participació en Música Sí de TVE; Dany BPM, destacat pel seu inconfusible i renovat estil hardance; Javi Boss, un dels màxims exponents del gènere a Espanya; Miguel Serna, famós pels seus sets plens de clàssics i la seua trajectòria en diverses residències; i Paco Pil, conegut pel seu llegendari tema “Viva la Fiesta”. La nit es completarà amb les actuacions de les talentoses cantants Tina Cousins, Evi Goffi (exintegrant de Lasgo) i Jessy, que interpretaran alguns dels grans èxits dance dels anys 90 i 2000. A més, el cartell inclou a destacats artistes de la Comunitat Valenciana com Josvi, Vicente Buitrón i Jose Luis “El Nano“.

El regidor de Festes, Pio Lledó, en la seua intervenció ‘’convide a tots els ciutadans a gaudir d’aquest festival, així com de tots els actes que albergaran les Festes Majors de Sueca’’.