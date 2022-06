Als tractaments que l’Ajuntament realitza durant tot l’any, se suma l’aeri que realitza el Consorci de la Ribera tots els anys al llarg del riu Xúquer

L’empresa Laboratoris Lokímica, a través del Consorci de la Ribera, ha iniciat en el terme municipal de Sueca un tractament en helicòpter per a combatre les larves de mosca negra en els punts que presenten major incidència al llarg del riu Xúquer i que resulten inaccessibles per via terrestre.

L’heliport situat en els Canos ha sigut el lloc triat, un any més, per a la presentació del tractament.

Esta acció puntual se suma a les que realitza l’Ajuntament de Sueca de manteniment durant tot l’any. “A més d’este tractament aeri que realitza el Consorci des de Tous fins a Cullera, pel riu Xúquer, nosaltres, en esta legislatura, hem afegit un altre paral·lelament que es realitza íntegrament en el nostre terme municipal. A causa de la nostra agricultura i les seues característiques, necessitem un expressament a Sueca per a reforçar el del Consorci. Ara mateix, en un horari en el no es produeixen molèsties a la ciutadania, s’està realitzant un tractament en zones d’arbratge i altres on puguen niar estes plagues. Però l’empresa responsable, Lokímica, intensificarà els pròxims dies el tractament en altres zones propícies per a l’aparició d’estos insectes”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.