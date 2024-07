Sueca se suma un any més al moviment Banderes Verdes

La campanya impulsada per Ecovidrio busca la sostenibilitat en el sector hostaler

L’Ajuntament de Sueca, al costat de més de 50 establiments hostalers del municipi, participaran un any més en la campanya proposada per Ecovidrio. Denominada Banderes Verdes, que busca posar en valor i reconéixer el compromís de l’hostaleria local i els consistoris amb el reciclatge d’envasos de vidre. La protecció del medi ambient i l’avanç cap a un desenvolupament sostenible. “Des de l’Ajuntament de Sueca, ens sumem, un any més, a esta iniciativa tan necessària. Per tal d’intentar continuar millorant fins a poder obtindre un gran nombre de percentatges pel que respecta al reciclatge de vidre”. Ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Àngela Marí.

El Moviment Banderes Verdes és una iniciativa d’Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d’envasos de vidre. Que busca tots els estius, amb el suport dels municipis i hostalers. Donar resposta als elevats índexs de consum d’este tipus d’envasos que es registren en zones costaneres durant l’època estival. En estos mesos es consumix un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació. Prop del 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús que es posen en el mercat, són generats pel sector hostaler.

A nivell nacional, la cinquena edició de la campanya Banderes Verdes comptarà amb la participació de més de 156 municipis costaners de cinc comunitats autònomes diferents i més de 16.000 establiments hostalers que competiran per fer-se amb els nou guardons que entregarà Ecovidrio.