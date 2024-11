Sueca tornarà a córrer per a lluitar contra l’estigma en salut mental 

El municipi acollirà, diumenge que ve 24, la 6a edició de la Carrera i Gran Fons ‘Trencant barreres per la salut mental’, organitzada per la Fundació SASM amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca

Un any més, el municipi de Sueca es prepara per a acollir la Carrera i el Gran Fons ‘Trencant barreres per la salut mental’,

Un esdeveniment esportiu que arriba a la seua sisena edició i que està organitzat per la Fundació SASM de Sueca, que atén persones amb trastorn mental greu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports.

Responsables de la Fundació, al costat de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, han donat a conéixer tots els detalls d’esta nova edició, que tindrà un marcat caràcter solidari cap a les víctimes de la catàstrofe provocada per la Dana, ja que tota la recaptació de l’esdeveniment serà destinada enguany a Càritas perquè es distribuïsca entre els municipis de la Ribera més castigats. “La Fundació SASM, des de l’inici de la tragèdia, s’ha bolcat amb les persones afectades preparant racions de menjar, donant material d’infermeria i cedint els seus vehicles per al trasllat de tots els aliments i productes que s’han arreplegat en diferents punts de la ciutat. Enguany, com no podia ser d’una altra manera, s’ha decidit que la recaptació, que sempre es destina a fins solidaris, es destine íntegrament a les víctimes de la Dana”, ha explicat Gerard Vallespí, treballador de la Fundació SASM i un dels organitzadors de la prova.

Els i les participants en la Carrera i el Gran Fons ‘Trencant barreres per la salut mental’ podran triar entre dos circuits: de 8,5 quilòmetres, per a la Carrera, i de 15 quilòmetres, per al Gran Fons. A més, esta sisena edició oferix també la possibilitat de realitzar el circuit caminant, en una marxa de 5,5 quilòmetres. L’eixida de totes les proves tindrà lloc a les 09.30 hores, des de l’Estadi Municipal Antonio Puchades, on també estarà situada la meta. “La carrera s’inclou dins dels actes programats amb motiu del 20 aniversari que està celebrant la Fundació. Estem molt contents perquè el nombre d’inscripcions ha sigut tot un èxit, arribant a la xifra de 500 participants”, ha assenyalat Vallespí, qui ha remarcat que esta prova té un caràcter especial “perquè trenca barreres per la salut mental, corre contra l’estigma i a més, enguany, col·labora amb una causa solidària que ens ha afectat a tots”.

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha destacat en la seua intervenció el marcat caràcter solidari que ha demostrat la Fundació des dels seus inicis i, especialment, en estes setmanes transcorregudes des de la Dana, “la Fundació és un tresor que tenim i ho ha tornat a demostrar estant al costat de qui més ho necessita, facilitant-nos tot tipus de mitjans per a poder fer arribar l’ajuda solidària als municipis afectats. Esta carrera suposa una volta a la normalitat, sent conscients que convivim amb una sèrie d’amenaces, no sols meteorològiques, i que hem de seguir endavant”. Així mateix, Sáez ha volgut agrair el gran nombre de participants amb què comptaran les tres proves, i també la col·laboració de les empreses que s’han implicat en el projecte. Finalment, ha subratllat el compromís de l’Ajuntament amb totes aquelles iniciatives que tinguen com a finalitat afavorir la salut mental.

Des de la Fundació SASM, han volgut agrair el suport de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports; de totes les empreses col·laboradores “que han aconseguit que, tant les borses dels corredors com les zones d’avituallament, siguen tan completes; i dels treballadors i treballadores de la Fundació, perquè s’ha demostrat que som una gran família”, en paraules dels organitzadors.

Per a Vicente González, secretari i administrador de la Fundació SASM, és un motiu de satisfacció organitzar la carrera perquè tots els anys la recaptació es destina a una causa solidària. “La nostra entitat sempre s’ha guiat per l’esperit que les seues actuacions repercutisquen en el benestar de la societat suecana i valenciana, no sols de les persones amb malaltia mental i diversitat funcional, a les quals atenem, sinó també expandir la nostra voluntat de millorar la vida del municipi en tot el que puguem col·laborar”, en paraules de González.