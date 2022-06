Sueca tria la imatge de les seues Festes Majors 2022

El treball presentat per Carla Llopis García, de Sueca, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a triar la imatge representativa de les Festes Majors del municipi en 2022. L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 7 que s’han presentat a esta edició.

El jurat ha estat compost per la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; el regidor de Comunicació, Julián Sáez; el dissenyador gràfic, Elies González; el director de l’Escola Municipal d’Art ‘Escultor Beltran’, Manel Baixauli; i la responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez.

“Estem molt contents que la persona que ha resultat guanyadora siga una paisana del municipi, estudiant universitària i de tan sols 19 anys. Des de l’Ajuntament, continuarem apostant per estos concursos que contribueixen a potenciar la creativitat i originalitat de la ciutadania que s’anima a participar”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro, qui ha sigut l’encarregada de transmetre la decisió del jurat a la guanyadora, la qual rebrà també un premi en metàl·lic de 800 euros.