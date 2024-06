Sueca tria la imatge oficial de les seues Festes Majors 2024

El treball presentat per Inmaculada Chacón, de Silla, ha resultat el guanyador del concurs

El disseny s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre els 16 cartells presentats a esta edició

El treball presentat per Inmaculada Chacón, de Silla, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca. Per a triar la imatge representativa de les Festes Majors del municipi en 2024. El disseny s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre els 16 cartells presentats a esta edició. Els accèssits, en esta ocasió, s’han concedit als treballs presentats per Jesús San Nicolás i Guillem Sánchez, tots dos de Sueca.

El jurat ha estat compost per la regidora de Festes, Gema Navarro. El regidor de Cultura, Vladimir Micó; la també regidora Isabel Benet. El dissenyador gràfic, Xavi Bosch; el director de l’Escola d’Art Municipal Escultor Beltrán, Manolo Baixauli.

Lla responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez. “Han sigut un total de 16 treballs els que s’han presentat a esta convocatòria, un concurs consolidat al llarg dels anys. Moltes i molts dels artistes porten anys presentant els seus dissenys a Sueca. Enguany, a més, hem tingut la participació de persones que encara estan en edat escolar.

Vull agrair el gran esforç i talent que s’ha mostrat per part de tots els participants, i continuar animant que es presenten treballs artístics, creatius i originals en pròximes convocatòries. Ha sigut una valoració molt renyida i ens agrada que ens ho hagen posat així de difícil”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro.

La pròpia regidora ha sigut, un any més, l’encarregada de transmetre per telèfon la decisió del jurat a la guanyadora. Qui rebrà un premi en metàl·lic de 800 euros.