L’alcalde i la regidora responsable de l’àrea han oferit un acte de comiat als 20 joves participants, en el qual els han traslladat el seu agraïment i satisfacció per l’èxit aconseguit

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez, han oferit un acte de comiat als 20 joves estudiants que han participat en la primera edició del Programa d’Ocupació Municipal ‘Sueca et beca’, a través del qual han pogut desenvolupar les seues pràctiques remunerades en diferents departaments de l’Ajuntament durant els mesos de juliol i agost.

“Volíem transmetre’ls de primera mà que des dels diferents departaments estan molt satisfets amb el treball que han realitzat, al mateix temps que felicitar-los i agrair-los la seua participació. Confiem que haja sigut per a ells una experiència enriquidora i que els haja servit per a enfrontar-se al món laboral”, ha assenyalat la regidora d’ADL, Carmen Pérez.

En els mateixos termes s’ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha valorat molt positivament esta primera edició del programa després d’escoltar tant els beneficiaris com als companys de l’Ajuntament amb els quals han compartit estos mesos. “Des de la part política, estem molt satisfets en poder oferir als nostres joves les seues primeres experiències en el món laboral. I des d’ací els animem que continuen formant-se i ampliant el seu currículum”.

Alguns dels joves participants en el programa han qualificat l’experiència de “molt bona, per a formar-se i poder tindre un primer contacte amb el que és l’administració pública i com funciona l’Ajuntament”, ha assenyalat Àlex Franco. Per la seua part, Judith Cortés ha explicat que l’experiència ha servit “per a obrir els ulls i conéixer el treball diari d’atenció a la població per a solucionar una gran varietat de gestions administratives. Ens ha servit per a simpatitzar amb els funcionaris i valorar millor el treball que es realitza”.

El Programa d’Ocupació Municipal ‘Sueca et beca’ s’ha dirigit exclusivament a joves empadronats en el municipi, majors de 18 anys, que estigueren finalitzant els seus estudis universitaris o de cicles formatius i volgueren realitzar pràctiques per a afavorir el seu accés al món laboral. Per a això, l’Ajuntament de Sueca ha destinat 41.561,20 euros de recursos propis. Es tracta de la primera edició d’este Pla que tindrà continuïtat en els estius de 2023 i 2024.