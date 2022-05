La seua notable bellesa i patrimoni natural no podien passar desapercebudes. Sumacàrcer serà la protagonista de la primera etapa d’aquesta 60a edició del Descens del Xúquer que tindrà lloc els pròxims 4 i 5 de juny.

La prova atraurà a més de 300 palistes de tota Espanya i realitzarà un recorregut total de 35,5 quilòmetres en la modalitat competitiva (amb formats K1, K2, C1 i C2) i dos descensos populars de 5 i 6 quilòmetres, respectivament, realitzats un en cada dia de competició: el primer entre Sumacàrcer i Antella i el segon entre Alzira i Algemesí.

Les inscripcions, obertes fins al pròxim 30 de maig en la plataforma ‘MyChip’, consten d’un import de 5 euros -si s’empren mitjans propis per a realitzar el descens-, o amb el material aportat per l’organització, amb un preu de 10 euros per a no federats, 8,50 euros per a federats i de 5 euros per a persones d’entre 12 i 15 anys acompanyades d’un adult.

Des de l’Alcaldia, David Pons, ha destacat tot el que Sumacàrcer pot oferir a la prova: “Des de Sumacàrcer i Antella volem fer una aposta per a atraure turistes que aposten per l’esport, i volem que la gent valore i cuide el riu. Tenim molt a oferir i, segur, amb treball i ganes d’exportar tot el nostre patrimoni, el poble continuarà creixent”.

Els dies de competició han sigut situats, en aquesta edició, en la primavera, per a aprofitar el major cabal del riu i recuperar les dates originals d’aquesta clàssica cita del piragüisme a la Ribera.

