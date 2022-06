Les obres de millora del Tirant Lo Blanc també compten amb l’aprovació del Consell

El consell escolar municipal d’Alzira mostra el seu suport unànime a l’AMPA de l’IES Josep Maria Parra i sol•licita que es mantinga el batxillerat musical i d’arts escèniques a este centre. D’altra banda, el consell també ha fet seua la petició del centre Tirant lo Blanc perquè s’incloguen obres de millora en les infraestructures del centre i del pati en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana.

En la vesprada d’ahir, dijous 9 de juny, es va reunir al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira el Consell Escolar amb la intenció de tractar estos dos punts. Des de l’AMPA de l’IES Josep Maria Parra es va aportar un escrit exposant les raons per les quals s’ha de mantindre este batxillerat de cara al pròxim curs. Un batxillerat de música i arts escèniques que ja compta amb 19 alumnes. A més s’aportaren les al·legacions presentades pels departaments de música i valencià del centre, afectats per este canvi, junt amb les cartes de suport d’ex alumnes del centre com és el cas del músic Arnau Bataller. Des de l’AMPA, la seua representant va argumentar la necessitat de continuïtat d’una formació que ja porta 13 anys al centre, amb unes instal·lacions adequades i professorat capacitat per a fer front a la demanda de l’alumnat de la zona.

La resta del Consell escolar va mostrar el seu suport unànime i afegiren a més la necessitat d’incorporar en la petició a la Conselleria, del que suposa este batxillerat per a la vida cultural d’Alzira i la seua capitalitat cultural, com va relatar l’alcalde, Diego Gómez.

Des de l’Ajuntament es traslladarà a la Secretaria Autonòmica d’Educació, a la Direcció General de Planificació Educativa i al Servei Territorial d’Educació esta petició unànime de la comunitat educativa alzirenya.

D’altra banda també unànime va ser el suport a la petició del Consell escolar del Tirant lo Blanc. Un centre que patix unes deficiències en les instal•lacions que sols es poden resoldre amb una inversió a través del pla Edificant de la Generalitat.

Este centre s’ubica a Tulell, una zona que compta amb diversos centres educatius com l’institut, un col•legi, una escoleta infantil i la Universitat amb instal•lacions més noves. Des de Tirant lo Blanc, les deficiències se situen en el pati, un pati ampliat amb un tram de carrer que no està condicionat ni compta amb arbrat, per al qual demanen la seua remodelació. D’altra banda, també sol•liciten renovar les instal•lacions pel que fa als serveis, les finestres i la necessitat d’un ascensor i un gimnàs. Així ho explicava la seua representant.