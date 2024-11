Susana Camarero anuncia el llançament de l’aplicació “Localitza Vehicle” 

La vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha anunciat que la Generalitat ha desenrotllat una aplicació informàtica “Localitza Vehicle’ per a facilitar la localització i el registre dels vehicles afectats per la DANA

“Una ferramenta que permet a la ciutadania tindre informació sobre la ubicació i l’estat dels vehicles, i està disponible en el portal SomSolidaritat”.

Esta és la novetat que la portaveu del Consell ha destacat davant els mitjans de comunicació en la roda de premsa en la qual ha informat sobre les accions que està realitzant la Generalitat per a la recuperació dels municipis afectats per la riuada, de la qual es complixen 24 dies.

Respecte a nou dispositiu, la titular de Servicis Socials ha concretat que facilita la coordinació amb el Consorci de Compensació d’Assegurances per a agilitzar els tràmits necessaris respecte a la valoració i resolució de les indemnitzacions.

Per al seu desenrotllament, la Generalitat ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València, la Guàrdia Civil, el Consorci de Compensació d’Assegurances i la Direcció General de Trànsit.c

Retirada de vehicles

En resposta a la necessitat immediata d’abordar la situació dels vehicles sinistrats per les inundacions, la portaveu del Consell ha explicat que la Generalitat ha activat un pla urgent de retirada en les 60 zones on estan situats a causa dels riscos de salubritat i de seguretat en les poblacions afectades.

Mitjançant este sistema, que ha sigut activat per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, es garantix el trasllat dels vehicles a llocs segurs, així com una adequada custòdia i traçabilitat, la qual cosa permet realitzar els tràmits necessaris per a les peritacions.