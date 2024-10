Susana Camarero anuncia un Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana en 2025

La vicepresidenta del Consell ha participat al costat del conseller d’Agricultura en la jornada nacional ‘Lideratge i emprenedoria de les dones rurals’

Trasllada el compromís del Consell amb les dones rurals, a través de polítiques i programes enfocats en la igualtat, l’accés a l’educació i la formació professional

La vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha anunciat un Pla de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana, que arrancarà amb una dotació inicial de 20.000 euros, i que té com a objectiu finançar programes dirigits a la formació de dones de l’àmbit rural, fomentar l’emprenedoria i garantir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com la corresponsabilitat familiar.

La vicepresidenta ha participat, al costat del conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, en la jornada nacional ‘Lideratge i emprenedoria de les dones rurals’, organitzada per la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi rural (AFAMMER), amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural que se celebra el 15 d’octubre.

En la seua intervenció, la vicepresidenta s’ha referit als reptes que s’enfronten les dones en l’actualitat com la conciliació, la bretxa salarial o la ruptura dels sostres de cristall i ha assenyalat que aquests reptes augmenten per a les dones rurals “que es troben amb dificultats addicionals”.

Per aquest motiu, ha subratllat el compromís del Consell amb les dones i en particular especial amb les dones rurals, a través de polítiques i programes enfocats en la igualtat, l’accés a l’educació i la formació professional, així com l’enfortiment de les xarxes de suport i el reconeixement de la contribució de la dona al desenvolupament rural.

Política integral

Susana Camarero ha explicat que aquest suport es materialitza en una política integral impulsada per tots els departaments del Consell i que té com a objectiu avançar en la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, ha enumerat algunes mesures com la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys, promoguda per la Conselleria d’Educació, la reducció d’impostos o les ajudes a la maternitat.

També ha recordat que el seu departament promou accions com el Pla Corresponsables, que compta amb més 16,7 milions d’euros, dirigit a l’oferta de serveis de cures de menors en els municipis, amb l’objectiu de facilitar la inserció de les dones en el món laboral.

Així mateix, ha destacat que Igualtat destina 1 milió d’euros per al foment del moviment associatiu de dones i per a la promoció de la igualtat a través de diferents projectes, posant el focus en els relacionats amb la dona rural.

“Fomentem la igualtat i inserció laboral de dones rurals en totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana”, ha indicat Cambrer, al mateix temps que ha incidit en què “amb totes aquestes línies de treball que desenvolupem des de les administracions en col·laboració amb les associacions, busquem aconseguir el progrés social mitjançant la igualtat d’oportunitats, de dones en general, i en el món rural en particular”.

Finalment, la vicepresidenta ha agraït a AFAMMER l’organització d’aquesta jornada nacional que “representa una oportunitat per a reflexionar i reconéixer el paper que exerceixen les dones rurals en les nostres societats” i ha reivindicat el treball d’aquesta associació que forma part de més de 15 organismes internacionals i va ser fundada fa més de 42 anys i compta amb 195.630 sòcies.

“Entitats com AFAMMER donen sentit a l’associacionisme feminista que baralla des de fa moltes dècades per a avançar en la defensa dels interessos de les dones rurals”, ha assenyalat.

Per part seua, el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina ha subratllat que “les dones rurals valencianes exerceixen un paper clau en el desenvolupament dels nostres pobles i comarques, en la cohesió social dels nostres entorns rurals, i en la construcció d’un futur millor per al sector primari de la Comunitat Valenciana”.

“Les dones rurals són autèntiques transmissores de valors, són fonamentals per al desenvolupament sostenible i la preservació de les comunitats rurals. No sols són guardianes de la terra i la biodiversitat, sinó també pilar essencial de l’economia familiar i agrícola,” ha afegit el conseller.

La Conselleria d’Agricultura destinarà l’any vinent 200.000 euros per a impulsar el paper de la dona rural en la Comunitat Valenciana. “Aquesta iniciativa cerca reforçar la presència i participació de dones en l’agricultura, la ramaderia i la pesca, oferint suport financer perquè puguen desenvolupar projectes innovadors i sostenibles,” ha conclòs el conseller.