Susana Camarero assegura que la Generalitat assumirà les inspeccions tècniques en edificis afectats per la DANA que el Govern no costege

La vicepresidenta primera destaca que la seguretat de les persones està “per damunt” de la “tacanyeria” del Govern central.

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha anunciat que la Generalitat Valenciana es farà càrrec del cost de les inspeccions tècniques en els edificis afectats per la DANA que el Govern central no costege.

Aquesta mesura, segons Camarero, prioritza la seguretat de les persones davant la “incomplida promesa” de l’executiu estatal.

Durant la roda de premsa posterior al Ple del Consell, Camarero ha informat que, en coordinació amb els ajuntaments, ja s’han realitzat més de 9.500 inspeccions tècniques en 54 localitats. Aquestes han detectat:

1.458 habitatges inhabitables .

. 516 desallotjaments .

. 305 demolicions totals o parcials .

. Més de 200 apuntalaments.

Camarero ha criticat que el Govern central “està deixant tirats els veïns” amb la seua negativa a costejar les inspeccions en edificis assegurats, tot i haver-se compromès inicialment a assumir tots els costos. La Generalitat, segons ha assegurat, continuarà fent aquestes inspeccions, independentment de si són finançades pel Govern central.

Crítiques al Fons de Solidaritat

Camarero ha denunciat també l’“opacitat” del Govern central respecte als 4.400 milions d’euros sol·licitats a la Unió Europea a través del Fons de Solidaritat, i ha reclamat claredat sobre si aquesta xifra inclou altres fons.

A més, ha exigit l’aprovació del FLA extraordinari per a la Comunitat Valenciana, que segons ha afirmat és ara “imprescindible” per a fer front als efectes de la DANA. La vicepresidenta ha lamentat que el president Pedro Sánchez no haja tornat a visitar les zones afectades, i ha assenyalat un greuge comparatiu respecte a altres tragèdies com el volcà de La Palma.

Nova Llei de Protecció i Ordenació de la Costa

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha presentat el Projecte de llei de protecció i ordenació de la costa valenciana, que té com a objectiu compatibilitzar la protecció ambiental amb els usos econòmics de la franja costanera.

La norma, que és pionera en diversos aspectes, inclou:

Protecció específica de la posidònia , prohibint el fondeig d’embarcacions sobre aquesta espècie.

, prohibint el fondeig d’embarcacions sobre aquesta espècie. Conservació dels nuclis costaners tradicionals i reconeixement del seu valor etnogràfic.

i reconeixement del seu valor etnogràfic. Regulació d’aspectes no resolts en la normativa estatal, com la compatibilitat entre usos humans i naturals.

Ajudes a explotacions ramaderes

El Consell ha aprovat un decret que concedeix ajudes directes per valor de 3,5 milions d’euros per a les explotacions ramaderes afectades per la DANA. Aquestes es repartiran entre:

700.000 euros per a danys directes als animals, pinsos i farratges.

per a danys directes als animals, pinsos i farratges. 2,8 milions d’euros per a substituir maquinària i equipaments essencials.

Altres acords del Ple

El Ple ha aprovat també la constitució de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA, per a reforçar el sector públic audiovisual.