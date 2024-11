Susana Camarero destaca el restabliment de l’activitat educativa i l’obertura d’infraestructures essencials

La vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, ha destacat l’esforç realitzat en els últims dies per a la tornada a les aules de més de 22.000 alumnes.

Tretze són els municipis que han pogut reprendre les classes en alguns dels seus centres, mentre que altres 49 aniran obrint les seues portes en els pròxims 15 dies. A més, la Conselleria d’Educació ha elaborat una guia d’acompanyament emocional per a l’alumnat afectat per la DANA.

Altres novetats que ha anunciat la vicepresidenta són la renovació automàtica de la Renda Valenciana d’Inclusió, la posada en marxa de quatre línies que connecten Torrent, Llíria, L’Eliana i Paterna amb València, que se sumen a les 19 en funcionament des de la setmana passada, i l’obertura parcial de la CV-33. Precisament, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha estat visitant les obres a aquesta carretera, artèria fonamental per connectar Torrent amb València i l’Horta Sud.

Pel que fa a la mobilitat, també s’ha subratllat que ja està en funcionament el servei de transport gratuït amb autobusos llançadora per facilitar l’accés de les persones treballadores als polígons afectats per les inundacions, així com el treball per reobrir accessos i vials comuns en àrees industrials.

En matèria d’aigua, Camarero ha recordat que des de Salut Pública es recomana utilitzar aigua embotellada per al consum i la cuina. En matèria sanitària, s’ha informat que el centre de salut d’Alfafar torna a estar obert per a atenció urgent de 8 a 20h. Dels 57 centres de salut afectats, sis romanen tancats, mentre que de les 421 farmàcies, 380 estan ja operatives.

En l’apartat d’habitatge, s’han realitzat 917 inspeccions en 18 municipis, desallotjant 75 habitatges amb la col·laboració de 600 tècnics. La Generalitat ha reallotjat famílies en habitatges socials i ha obert el CATE de Burjassot, amb 84 persones allotjades i capacitat per a 177. S’han preparat 300 habitatges addicionals i s’han cedit 100 habitatges de la Sareb.

Finalment, els Punts d’Atenció Integral han rebut 15.360 sol·licituds d’ajudes per a pèrdues essencials, i la Conselleria d’Agricultura ha habilitat 19 Oficines Comarcals per agilitzar els tràmits.