Susana Camarero destaca l’avanç de les actuacions en les zones afectades per la DANA en matèria d’infraestructures i mobilitat i la recuperació de l’activitat educativa

Explica que s’han obert els accessos i entrades a municipis i s’ha alleugerit el trànsit amb nous servicis d’autobusos i llançadores

Informa que la Conselleria d’Educació ha traslladat instruccions per a l’adaptació de la programació i l’avaluació en els centres

Assenyala que s’ha activat el Pla Llot en el qual col·laboren administració, experts, bombers i UME per a l’evacuació de llots dels claveguerams

Destaca que s’han retirat 10.000 tones de residus en 24 hores

La vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha destacat l’avanç de les actuacions en les zones afectades per la DANA en matèria d’infraestructures i mobilitat, així com la recuperació de l’activitat educativa en 55 centres educatius.

La vicepresidenta, que ha informat en roda de premsa de totes les accions que la Generalitat està executant davant els efectes de la DANA, ha remarcat en la seua intervenció que “les tasques continuen centrades en la busca de persones desaparegudes, així com en les labors de neteja i restitució de danys”.

La vicepresidenta ha avançat, a més, que el Ple extraordinari, que se celebra este dimarts, aprovarà “mesures fiscals i de simplificació administratives ràpides i immediates” per a ajudar les famílies i empreses afectades per la DANA.

En matèria d’infraestructures i mobilitat, ha explicat que es continua avançant per a obrir accessos, permetre entrades en municipis i alleugerir el trànsit.



Sobre este tema, ha informat que l’enviament de 40 autobusos des de la Comunitat de Madrid ha permés la posada en funcionament de quatre noves línies d’autobús per a connectar Torrent, l’Eliana, Paterna i Llíria amb València. “A este servici se sumen les 19 llançadores i els 25 autobusos per a la línia Torrent-València que també han començat a funcionar”.

Camarero també ha recordat que durant este dimarts obri de manera parcial la CV-33, amb la qual es millora la connectivitat entre l’Horta Sud i València. Així mateix, ha assenyalat que les obres de la CV-33 han consistit a reforçar els fonaments del pont a través d’injeccions de formigó per a assegurar la infraestructura. D’altra banda, ha indicat que s’ha procedit a la neteja de la via, retirada de vehicles, restauració dels sistemes de seguretat i senyalització i adequació de l’estructura.

55 centres educatius oberts

La vicepresidenta ha confirmat el restabliment de l’activitat educativa amb la incorporació este dimarts de 8 centres a l’Alcúdia, Utiel i Chiva que se sumen als 47 centres que estan en funcionament des d’este dilluns en la zona afectada.

“Una de les prioritats del Consell és accelerar la normalitat en el sistema educatiu perquè els alumnes puguen seguir les seues classes lectives i ja són més de 22.000 alumnes els que han tornat a les aules”, ha destacat.

D’altra banda, la Conselleria d’Educació ha traslladat instruccions per a l’adaptació de programació, avaluació i acompanyament de l’alumnat als centres que reprenen activitat després de la DANA.

Així, en Infantil es donarà prioritat a la gestió emocional i en Primària a l’acompanyament tutorial; en ESO i Batxillerat es podran reajustar la duració de les sessions per a ampliar els torns del centre; en FP es donarà cobertura legal a les activitats de voluntariat vinculades a la competència professional del cicle; i en les EOI i centres de Formació per a Adults afectats podran impartir docència en línia.

La titular de Servicis Socials ha recordat, a més, que la tornada a escola s’està realitzat amb mesures d’acompanyament emocional, tant en la formació del professorat, com amb la constitució d’equips d’actuació urgent en els centres educatius.

Llots i gestió de residus

Una altra de les principals preocupacions de la Generalitat és la gestió de residus i retirada de llots, segons ha manifestat la vicepresidenta.

“Estem treballant a contrarellotge”, ha dit i, a més, ha assegurat que “s’estan activant mecanismes per al desembossar del clavegueram que és una prioritat”.

S’ha activat el Pla Llot en el qual col·laboren les empreses subministradores, la Conselleria de Medi Ambient, experts del CSIC, bombers i l’UME “que treballen de manera conjunta en el buidatge de l’aigua dels claveguerams”.

A això s’unixen 64 camions especialitzats per a estos treballs després d’una crida al Govern, a les comunitats autònomes, així com a empreses privades, a través de CEOE, en el qual sol·licitava col·laboració per a esta tasca d’evacuació dels llots en el clavegueram.

“En 24 hores s’han retirat 10.000 tones de residus, una xifra especialment alta si tenim en compte que a València es retiren 12 tones a l’any, i l’objectiu per a este dimarts és que es puguen arribar a les 15.000 tones”, ha informat la consellera.

D’altra banda, Camarero també ha apuntat que s’ha activat el pla de xoc per a restaurar l’Albufera. En primer lloc, s’està treballant en la col·locació de barreres tanques i en la desobstrucció de comportes i séquies en la zona pròxima a la pista de Silla, així com en la retirada d’elements del marge de la séquia de Ravisanxó.

De manera paral·lela, s’està elaborant una valoració cartogràfica detallada de les zones afectades, i a partir de la setmana que ve es procedirà a eliminar restes flotants del llac en col·laboració amb les comunitats de regants.

53 centres de salut actius

Segons ha explicat la consellera, en matèria de Salut Pública “s’està avançat a gran ritme”, la qual cosa ha permés l’obertura dels centres d’Algemesí i Massanassa. D’esta manera, de 57 centres de salut afectats, 53 ja estan actius, per la qual cosa queden per obrir els centres de Catarroja, Aldaia, Alaquàs i Picanya “que són els més afectats i necessitaran rehabilitació més profunda”, ha indicat Camarero.

A més, es mantenen punts extraordinaris d’atenció sanitària a Aldaia Alaquàs, Picanya, Catarroja, la Torre i Beniparrell.

Respecte a la qualitat d’aigua, la vicepresidenta ha reiterat la recomanació d’usar aigua embotellada per a beure i cuinar i ha recordat que la Conselleria de Sanitat és la que avalua els resultats de les anàlisis que fan els gestors d’aigua i, en funció d’eixos resultats, declara l’aptitud de l’aigua en la xarxa d’aigua potable.

“Estes anàlisis són contínues -ha assenyalat- i cada dia la Conselleria, a través dels centres de salut pública, informa els ajuntaments perquè comuniquen als seus veïns la situació del proveïment d’aigua”.

Informació al ciutadà

La vicepresidenta ha destacat que s’ha reforçat la informació als ciutadans amb l’ampliació dels continguts de la web SomSolidaritat.

S’inclourà informació de servici al ciutadà sobre les ajudes de la Generalitat, noves rutes del transport metropolità, així com formularis per a ajudar com a empresa i com a voluntari, a més de telèfons d’utilitat per rebre informació sobre compensació d’assegurances i qüestions sanitàries.

Contacte directe i diari amb les residències de persones majors

Una altra de les qüestions que ha ressaltat la vicepresidenta és el “contacte pròxim, directe i diari” amb els equips directius de les residències de persones majors per a conéixer les seues necessitats i atendre-les. Camarero ha traslladat un missatge de tranquil·litat als familiars de les persones ateses i ha assegurat que “la majoria dels centres està reprenent la tornada a la normalitat”.

A més, ha indicat que els tècnics estan inspeccionant l’edifici de la residència de Catarroja, de la qual van ser desallotjades 37 persones, per a confirmar l’estat en el qual es troba amb l’objectiu dels usuaris “puguen tornar al més prompte possible per a estar més prop de les seues famílies”.

En el cas de la residència d’Aldaia, a on 46 residents van ser traslladats, “han començat ja els treballs necessaris per a adequar la planta baixa que va patir danys perquè les persones majors puguen reprendre la normalitat”.

A més, la vicepresidenta ha confirmat que fins ara s’han produït 108 ingressos pel protocol d’urgència en residències de persones majors dependents. “Es tracta de persones que, per diferents motius, no poden estar actualment en els seus domicilis, ja siga perquè han perdut les seues cases o perquè el cuidador no pot atendre’l en el domicili i han hagut de ser trasllades a residències”.

Vivenda

L’àrea de Vivenda “ha sigut des del primer moment d’especial rellevància per al Consell”, ha apuntat Camarero.

Sobre este tema, ha comunicat que continuen les inspeccions i s’han obert 1.414 expedients en 20 municipis, dels quals 285 han finalitzat. També s’ha procedit al desallotjament de 93 vivendes i s’ha establit la necessitat de demolició de 6 vivendes.

A més, ha informat que en el Centre d’Atenció Temporal d’Emergència (CATE) de Burjassot ja estan allotjades 90 persones.

Quant a actuacions de vivenda, ha recordat que la Generalitat compta amb 185 vivendes a València i altres 30 a la província, per a condicionament i entrega immediata. A més, ha afegit que, després de les reunions amb el Ministeri, se cediran 150 vivendes de Sareb per a atendre l’emergència de manera immediata.

Respecte a les ajudes destinades a la vivenda, ha reiterat que s’han rebut 17.091 sol·licituds per a poder rebre 6.000 euros per vivenda dirigits a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat i ha assenyalat que “és l’Administració la que està acostant-se físicament als pobles amb oficines obertes de manera extraordinària perquè els ciutadans puguen realitzar els seus tràmits per a demanar ajudes de l’Administració valenciana”.

20 milions d’euros per a camins rurals

Respecte a les ajudes als agricultors, la vicepresidenta ha ressaltat una orde per la qual destinaran 20 milions d’euros a reparar camins rurals per a garantir l’accés a les explotacions agrícoles i ramaderes.

Estes actuacions “ja s’han posat en marxa” a la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol-els Serrans-Camp de Túria, Ribera Alta-Ribera Baixa i l’Horta Sud. S’executen amb una inversió mitjana de 5 milions d’euros per a cada àrea i tenen com a prioritat “arribar al major nombre de camins en el menor temps possible”, ha apuntat la consellera.

Ocupació

El suport als sectors econòmics i a les persones que no poden accedir a l’ocupació és una altra de les tasques en les quals treballa el Consell, segons ha detallat la vicepresidenta.

Sobre este aspecte, ha subratllat que Labora disposa d’autobusos per a fer els tràmits relacionats amb els empleats i les empreses i que les gestions es poden realitzar també a través de la web labora.gva.es. A més, ha assenyalat que la demanda de renovació d’ocupació es fa de manera automàtica.

Respecte als ERTO, Camarero ha informat que sumen un total de 603 sol·licituds que afecten 10.405 persones. Així mateix, ha comentat ja s’han presentat 7 ERO i 38 despatxaments col·lectius.