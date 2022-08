12.000 alumnes comptaran amb noves infraestructures escolars que generen 3.900 llocs de treball en el sector de la construcció

Per comarques, 13 centres són de les comarques d’Alacant; 7, de les de Castelló, i 11, de les de València

Durant el curs escolar 2022-2023, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport té previst finalitzar les obres de construcció de 31 noves escoles o instituts en 27 poblacions. 10 d’aquests nous centres estan ja acabats per a rebre, el pròxim 12 de setembre, 3.600 alumnes i les obres de la resta es conclouran durant el curs.

Segons la consellera Raquel Tamarit: “Continuem millorant, ampliant i construint centres educatius i estem en un punt en què la maquinària engegada amb el programa Edificant està demostrant l’agilitat i l’eficàcia necessàries.

No és un camí fàcil; ens hem adaptat també a la pujada de preus en el sector de la construcció i treballem acompanyant els ajuntaments en la resolució d’obstacles i amb les empreses constructores, que en la immensa majoria estan fent un treball impecable”, i hi ha afegit: “10 escoles i instituts nous que estan construïts i preparats per a setembre i altres 21 en construcció molt avançada demostren els fruits d’una feina conjunta a moltes bandes i la repercussió directa se centra en dos focus: instal·lacions públiques educatives a l’altura dels projectes educatius que està implementant el nostre professorat i la potenciació de l’ocupació en el sector de la construcció. Només en aquestes construccions generem 3.900 llocs de treball directes i indirectes amb una inversió de 156 milions d’euros”.

La titular d’Educació ha volgut recordar també que “a tot açò cal sumar tota la xarxa d’infraestructures educatives públiques, que ja tenim renovada durant 8 cursos, que no sols se centra a construir centres nous, sinó a millorar-ne i ampliar-ne centenars més”.

13 centres nous a les comarques d’Alacant, 4 dels quals obrin les portes a l’alumnat el 12 de setembre

A les comarques d’Alacant està previst que durant el pròxim curs 2022-2023 entren en funcionament 13 centres educatius nous a 11 municipis. 4 d’aquests centres obriran les portes en setembre: el CEIP Doctor Calatayud d’Aspe, El Bracal de Muro de Alcoy, Gasparot de la Vila-Joiosa i l’IES 12 de Octubre de Pilar de la Horadada.

Els altres 9 centres que entraran en funcionament a mesura que avance el curs són: el CEIP Dama de Guardamar de Guardamar del Segura, Lo Romero de Sant Joan d’Alacant, Maria Moliner de Pilar de la Horadada, Amanecer de Torrevieja, Doctor Esquerdo de la Vila-Joiosa i l’institut-escola de Xaló, el CEIP Mare de Déu de Gràcia de Biar, el CEIP Poeta Pla y Beltrán d’Ibi i l’IES Thader d’Orihuela.

La construcció d’aquests 13 centres nous és per a 5.700 alumnes. La Conselleria hi inverteix 79 milions d’euros, que han generat prop de 2.000 llocs de treball en el sector de la construcció.

7 centres nous a les comarques de Castelló, 3 dels quals obrin les portes a l’alumnat el 12 de setembre

A les comarques de Castelló el pròxim curs entraran en funcionament 7 nous centres educatius a 5 poblacions. 3 d’aquests obriran les portes al setembre: el nou CEIP Ambaixador Beltrán d’Almassora, el nou aulari del CRA Palancia Espadán a Castellnovo i el CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena de Pulpis.

Els altres 4 centres que entraran en funcionament a mesura que avance el curs són: els nous CEIP Santa Quiteria d’Almassora, el CEIP Herrero i el CEIP Vicent Marçà de Castelló de la Plana i el CEIP Mare de Déu de Vallivana de Morella.

La construcció d’aquests 7 centres nous és per a 2.100 alumnes i la Conselleria hi inverteix més de 25 milions d’euros, que generen més de 600 llocs de treball en el sector de la construcció.

11 centres nous a les comarques de València, 3 dels quals obrin les portes a l’alumnat el 12 de setembre

A les comarques de València el pròxim curs entraran en funcionament 11 nous centres educatius en 11 poblacions. 3 dels nous centres obriran les portes en setembre: el nou CEIP Les Foies de Gandia, el CEIP Núm. 2 de San Antonio de Benagéber i el CEIP Elies Tormo d’Albaida.

Els altres 8 centres que està previst que finalitzen les obres durant el curs són: els nous CEIP Pintor Sorolla de Yátova, el Verge del Roser d’Olocau, l’IES Núm. 5 de Sagunt, el CEIP Jaume I d’Alcàsser, el Lluís Vives de Bocairent, el Sant Ignasi de Loiola de Picassent, el Carrasquer de Sueca i el CEIP Padre Manjón de València.

Aquests 11 centres nous són per a 4.200 alumnes i el departament de la consellera Tamarit hi inverteix més de 52 milions d’euros, que generen 1.300 llocs de treball en el sector de la construcció.