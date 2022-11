Tancats parcs i jardins per l’alerta meteorològica

També s’han suspés les visites als cementeris i les activitats a l’aire lliure en les instal·lacions esportives municipals

Davant de la situació meteorològica d’alerta taronja, els parcs i jardins de la ciutat envoltats amb tanca no obrin hui al públic. Les visites als cementeris municipals també se suspenen, tot i que els servicis funeraris es mantenen amb normalitat. Així mateix, s’han anul·lat les activitats a l’aire lliure en les instal·lacions esportives de l’Ajuntament. Durant el matí no s’ha registrat cap incidència.



Les biblioteques municipals de Vivers, als Jardines del Real; Teodor Llorente, al carrer del Campament de Benimàmet, i Joanot Martorell, al parc de Marxalenes, en estar ubicades dins de jardins, no prestaran servici durant la jornada.



L’Agència Estatal de Meteorologia ha ampliat la vigència de l’alerta taronja per pluges fins a les 23 hores d’este divendres. Els servicis municipals recomanen evitar les zones arbrades i circular amb precaució per voreres amb arbrat durant l’episodi de pluges. Si es fan desplaçaments en bicicleta, cal augmentar la precaució en la conducció i la distància de seguretat, ser visible, utilitzar vestimenta impermeable i protegir els objectes personals, i evitar les acumulacions d’aigua.