Terrorífica festa d’Halloween a Burjassot amb la música de DJ Carlota i DJ Iván Granero

La vespra de la festivitat de Tots els Sants es viurà a Burjassot d’una manera terrorífica al mateix temps que festiva i plena de música.

La vesprada i nit del 31 d’octubre, la Plaça Emili Castelar (Ajuntament) serà el punt de trobada perquè menuts, joves i majors gaudisquen de la festa d’Halloween.

La vesprada i nit del 31 d’octubre, la Plaça Emili Castelar (Ajuntament) serà el punt de trobada perquè menuts, joves i majors gaudisquen de la festa d’Halloween. Una festa que arriba de la mà de la Comissió de Festes de Sant Roc 2025 i que està patrocinada per les Regidories de Joventut i de Festes de l’Ajuntament de Burjassot, dirigides per Javier Naharros i Manuel Pérez Menero, respectivament.

La festa començarà a les 17.30 hores amb la sessió de DJ Carlota que estarà punxant fins a les 21.00 hores i amenitzant la vesprada on no faltaran les animacions infantils, el pintacares i el concurs de disfresses infantils. Participar en molt fàcil: tan sols cal acudir a la Plaça d’Ajuntament amb la més terrorífica i original disfressa i, allí, el jurat valorarà quins són els millors.

Totes les persones vullguen podran també sopar en la plaça on, en les barres, hi haurà entrepans a preus populars de 21.00 a 23.00 hores per a, a les 23.00 hores donar la benvinguda al DJ Iván Granero, que serà l’encarregat de posar la música per a donar ritme al concurs de disfresses d’adults.

Burjassot celebra Halloween amb aquesta festa de disfresses i de música en la qual el més important seran les ganes de passar-ho bé de totes i tots els burjassoters que es passen per l’Ajuntament.