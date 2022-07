Torna a Alacant el Festival FRESCA! de Cultura de la Generalitat del 7 al 17 de juliol

Del 7 al 17 de juliol, FRESCA! presenta onze espectacles a la plaça de bous d’Alacant

Com a espectacle preinaugural, l’IVC ofereix l’actuació gratuïta de tres companyies valencianes, el 6 de juliol, a la rambla Méndez Núñez, cantó amb l’Esplanada

Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, es prepara per a donar el tir d’eixida de la segona edició del seu Festival Internacional d’Arts Escèniques a Alacant, FRESCA!, que enguany trasllada les seues dates i el seu emplaçament i se celebrarà a la plaça de bous d’Alacant del 7 al 17 de juliol.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport continua apostant per millorar l’oferta cultural de la ciutat, també a l’estiu. Per això, FRESCA! reuneix una àmplia i exigent programació que inclou teatre, circ i dansa, en la qual, una vegada més, el públic podrà disfrutar d’espectacles d’un gran nivell, a l’aire lliure i des de 5 euros.

L’IVC adapta i transforma l’alber alacantí perquè el públic puga disfrutar plenament de les actuacions amb les garanties que exigeixen els espectacles.

La delegada territorial de l’IVC a Alacant i directora del festival, Alicia Garijo, ha dit: “Estic molt emocionada que FRESCA! torne a l’estiu d’Alacant. Hem aconseguit que la segona edició seguisca fidel a l’exigència de qualitat marcada des que va nàixer el projecte, a més d’haver-lo fet créixer, gràcies a un augment en el nombre de funcions i una programació que enguany és més internacional i inclusiva i que compta, com sempre, amb el talent valencià”.

FRESCA! 2022 arranca oficialment el dijous 7 de juliol, encara que oferirà un número PreFRESCA!, al carrer i gratuït, el dimecres 6 de juliol, a la rambla Méndez Núñez, cantó amb l’Esplanada, a les 20 hores. Les tres companyies valencianes encarregades d’obrir aquesta edició són: Cia. Lucas Escobedo, amb ‘Los Mañas’; i les companyies de dansa Marroch, que executarà la seua peça ‘Entre nosotros’, i Eyas Dance Project, amb la peça ‘Hiit’

El dijous 7 de juliol, a les 22 hores, FRESCA! celebrarà la seua sessió inaugural amb el Festival Iberoamericà de Circ FIRCO, el primer i únic festival de números curts en què se citen exclusivament joves promeses. Aquest festival és reconegut com un dels festivals de referència en el panorama nacional i internacional i, actualment, se celebra al teatre circ Price de Madrid.

Des de 2018 compta amb la producció de l’alacantí Carlos Such i en aquesta ocasió estarà presentat per la valenciana Raquel Molano, que conduirà el públic per aquest espectacle que reflecteix la pluralitat artística i tècnica del circ.

Roda Cyr, cintes aèries, suspensió capil·lar, patins acrobàtics, bàscula coreana o malabars són algunes de les disciplines que ofereix FIRCO a través dels nou artistes que ompliran l’escenari de circ, energia i emoció.

Així arrancarà aquesta edició, que oferirà fins al dia 17 de juliol, ininterrompudament, onze propostes escèniques, quatre d’aquestes de procedència internacional. FRESCA! incorpora una proposta de teatre inclusiu amb Teatro La Plaza, del Perú, que posa sobre les taules una adaptació molt lliure del clàssic ‘Hamlet’ de Shakespeare, amb un elenc integrat per actors i actrius amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual. La posada en escena d’aquest espectacle inclou els subtítols del text en escena per a facilitar l’accessibilitat de persones amb discapacitat auditiva.

L’Institut Valencià de Cultura intensifica el seu interés per facilitar l’accés a la cultura. Així, enguany afig als descomptes habituals per a persones desocupades, jubilades, joves i professionals, l’abonament REFRESC, que permetrà adquirir tres entrades de l’Espai Fresca! per 45 euros. Es manté també el preu de l’Espai Frescoreta!, amb una entrada única de 5 euros.

Tota la informació del festival, en el web: www.festivalfresca.es.