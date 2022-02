El jurat ha deliberat entre les 17 obres presentades que complien els requisits establits per l’organització d’aquest primer certamen



L’Ajuntament de Catarroja ja té cartell per a les seues Falles 2022. Des de la regidoria de Festes, per a encendre la flama de les celebracions falleres es va llançar la primera edició del concurs per a seleccionar el cartell que millor encaixara amb la festa gran valenciana, sent Arturo Marzal el primer guanyador amb la seua obra, ‘Torna el foc de primavera’.



“Una vegada més hem vist que Catarroja és un poble d’artistes. S’han presentat a aquest primer concurs de cartells obres d’un gran valor i que dotaran d’una major identitat a les nostres festes falleres. A més, el premi per a la persona guanyadora sempre es quedarà en el municipi ja que els 200 euros s’hauran d’invertir en el comerç local”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes de Catarroja.



El jurat ha valorat un concurs amb obres de gran nivell, recollint diferents formats per a l’elaboració dels cartells des dels tradicionals a aquarel·la, fins a muntatges digitals o fotogràfics. Un total de 17 obres que complien els requisits estipulats han sigut valorades. El color, la llum i la tradició han sigut els principals valedors de l’obra guanyadora, en una decisió del jurat per unanimitat però no exempta de dificultat pel nivell de la resta d’obres presentades.

