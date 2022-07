Les 19 comparses van omplir els carrers d’Aldaia de la festa engalada amb els millors trages, maquillatges i música durant tres hores d’entrada pel centre de la població

La Federació de Moros i Cristians ‘Els Palmiters’ d’Aldaia, que aglutina totes les comparses a la localitat, ho tenia tot preparat. Juntes tornaren a lluir les seues millors gales pel centre d’Aldaia en una gran desfilada, imponent i elegant, que va ser seguida per milers de persones al carrer. I és que gràcies a la Brigada d’Obres de l’Ajuntament d’Aldaia, es van colocar més de 1900 cadires al llarg del recorregut per a seguir l’entrada. Una mostra de la col·laboració, entre la Federació i el Consistori, que va afavorir que la celebració transcorreguera de la millor manera i sense incidents.

Així, a partir de les 22 hores, i molt puntuals, van arrancar les 19 comparses, una per una, des del carrer Hernán Cortés, fins a Blasco Ibàñez, i passant pel Carrer Església i la plaça de la Constitució. D’esta manera van contagiar la seua il·lusió, primer les esquadres mores i després les cristianes, a Aldaia que es va convertir en escenari d’alegria, la força dels caps d’esquadra i els crits de guerra de cada filà.

Durant més de tres hores es guanyaren els aplaudiments del públic que, junt a les marxes de les bandes i xarangues, arredoniren la festa gran i més esperada des de 2019 -quan la pandèmia va obligar a retardar les celebracions.

La gran desfilada es va poder seguir en directe per les xarxes socials de l’Ajuntament, així com per Aldaia Ràdio, aconseguint apropar l’esdeveniment a milers de persones més.