Torna una nova edició del ‘Cami de Poesia’ a Alaquàs

La cita, que es tornarà a repetir el proper diumenge 24 d’abril, va consistir en un recorregut per la ruta senyalitzada del ‘Camí de Poesia’ amb 10 parades on estan ubicats els poemes que conformen la nova edició

Torna una nova edició del ‘Cami de Poesia’ i per a anunciar aquesta nova cita ahir diumenge 10 d’abril el Col.lectiu de Poetes d’Alaquàs i l’Ajuntament d’Alaquàs convocaven a la ciutadania a la Plaça de la Constitució per encetar una ruta guiada que conduiria als 10 panells informatius on es troben instal.lats els poemes de la nova campanya protagonitzada per aquest col.lectiu.

Seguint l’itinerari marcat pels adhesius ubicats en terra, el públic assistent va poder gaudir en directe, de la mà dels propis autors i autores, dels 20 poemes que han sigut editats per continuar apropant la literatura a la ciutadania. Cal recordar que a més de ser llegits, els poemes poden ser escoltats a través del Codi QR que acompanya cada composició literària.

‘El Camí de Poesia´ és una iniciativa que va nàixer l’any 2019 amb l’objectiu de donar a conèixer a les veïnes i els veïnes les composicions literàries de destacats autors i autores i ve a coincidir amb la commemoració del Dia del Llibre que tindrà lloc el proper 23 d’abril. Per a l’edició actual comptem amb els treballs de Pep Ferrer, Pilar Latorre, Fernando Garrido, Antonia Cebrián, Roger Swanzy, Mariano Jurado, Nieves Sáiz i Omega Paganini.

Abans d’acomiadar la cita, les i les membres del Col.lectiu junt al regidor de Cultura Fran Evangelista van recordar a la ciutadania que el proper diumenge 24 d’abril tindrà lloc de nou una ruta guiada on el públic assistent podrà gaudir en directe d’un recital de la mà dels autors i autores dels poemes. El punt d’eixida serà la Plaça de la Constitució a les 12 hores.

