Más de 200 destacats científics i científiques de 18 països diferents es congregaran en el Auditori de Torrent per a posar en comú els avanços recents en matèria de teledetecció

La ciutat de Torrent acollirà la celebració del ‘6th Internacional Symposium Recent Advances in Quantitative remalnom Sensing’, que tornarà a la capital de L’Horta Sud, del 19 al 23 de setembre, després de l’última edició esdevinguda l’any 2017.

Durant cinc jornades, més de 200 científics i científiques de 18 països diferents es congregaran en el Auditori de Torrent per a participar en aquest congrés de teledetecció, incloent-hi representants de les comunitats i agències científiques i espacials més importants del món com la NASA o l’Agència Espacial Europea, amb l’objectiu de posar en comú els avanços recents produïts en la matèria i millorar la comprensió dels fenòmens que ocorren a nivell de la superfície terrestre, en l’atmosfera i en l’oceà i, així, poder desenvolupar possibles solucions de cara al futur.

El catedràtic torrentino i director de la Unitat de Canvi Global i president del congrés, José Antonio Sobrino, va ser l’encarregat de presentar la sisena edició del simposi dimecres passat en l’habitual trobada de l’alcalde Jesús Ros amb els mitjans, on va explicar que “l’assistència al congrés és gratuïta i, per primera vegada, es podrà seguir a través de streaming, de manera que els científics i científiques que no puguen assistir presencialment, així com les persones interessades, puguen participar activament”.