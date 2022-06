Del 27 al 29 de maig es va disputar en el Pavelló El Vedat la competició d’aeròbic més rellevant d’Espanya, consolidant a la ciutat com un lloc de referència en el panorama esportiu nacional

El passat cap de setmana el Pavelló El Vedat va acollir la celebració del Campionat d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica, un esdeveniment de rellevància nacional que va tornar a situar a Torrent com un dels llocs de referència en el panorama esportiu espanyol, consolidant així la presència i participació de la ciutat en les competicions de primer nivell de les diferents modalitats esportives impulsades en l’àmbit nacional.

“El nivell mostrat en tota la competició va ser increïble, ja que els i les participants van demostrar davant l’abarrotat pavelló el per què són l’elit dins d’aquest esport”, ha afirmat la regidora d’Esports, Susi Ferrer. L’edil també ha volgut agrair “la labor de totes les persones voluntàries dels clubs de Torrent per a organitzar aquesta competició, que no sols ajuda a créixer l’esport a la nostra ciutat, sinó que també la promociona econòmicament”.

