Torrent acull el Summer Cycling Challenge el 30 d’agost

Torrent acull el Summer Cycling Challenge amb un recorregut de 58,5 km

El Summer Cycling Challenge transformarà Torrent en epicentre del ciclisme el 30 d’agost

La ciutat de Torrent es prepara per acollir el Summer Cycling Challenge el pròxim 30 d’agost, un esdeveniment ciclista que atraurà nombrosos aficionats a aquest esport.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent, la Penya Ciclista Torrent i la Fundació Esportiva Municipal, la prova comptarà amb un recorregut de 58,5 km que posarà a prova la resistència i habilitat dels participants.

L’eixida i meta estaran situades a l’Avinguda Sant Llorenç, entre els restaurants Balcó del Vedat i La Torreta 1888, i la competició començarà a les 17:00 hores.

L’esdeveniment, organitzat pel Club Esportiu Montiz i Javier Montaner, inclou 13 voltes pel Vedat, amb una duració estimada d’una hora i mitja. La inscripció, disponible fins al 28 d’agost, està reservada per a ciclistes federats i té un cost de 15,99 €.

Per garantir el bon desenvolupament de la prova, es realitzaran talls en el trànsit a diverses avingudes i carrers de la ciutat, i l’horari de la piscina municipal s’ajustarà, obrint de 11:00 a 15:00 hores.

El servei d’autobusos també es veurà afectat, amb l’últim servei de l’autobús de la Piscina a les 15:15 hores.

El regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, ha destacat la importància d’aquest esdeveniment per promocionar Torrent com a destinació per als amants del ciclisme i fomentar l’esport entre els veïns. A més, s’espera que siga una jornada festiva, on tota la ciutadania està convidada a animar els ciclistes i gaudir de l’ambient.