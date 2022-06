Més de 100 esportistes es van donar cita en aquest esdeveniment de rellevància nacional, que va finalitzar en les instal·lacions esportives de Parc Central

La ciutat de Torrent va acollir l’última jornada del Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat 2022, que va donar inici i va finalitzar en les instal·lacions esportives de Parc Central, després d’un recorregut de 14’5km pel municipi que va destacar per exigir una gran tècnica i velocitat als més de 100 esportistes que van participar en la competició.



Així, els valencians Ricardo Ten i Maurice Eckhard van conquistar l’or en les classes C1 i C2 de les proves en línia de bicicletes i tàndem, mentre que el també valencià Héctor Catalá va obtindre el segon lloc en la modalitat de tàndem al costat del seu company Eloy Teruel, en el que va ser el seu debut com a parella. Una altra de les protagonistes de la jornada va ser l’esportista Erika González, qui va fer història a l’ésser la primera dona a participar en la modalitat WT2 a nivell nacional.



La regidora d’Esports, Susi Ferrer, va voler mostrar el seu agraïment a “totes les persones que van fer possible la celebració d’un esdeveniment tan rellevant com el Campionat d’Espanya”, a més, l’edil també va remarcar que “Torrent continua amb la seua línia de suport a l’esport nacional, albergant cada vegada més competicions d’elit i situant-se com un lloc de referència en el panorama esportiu espanyol”.

