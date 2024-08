Torrent es consolida com a pol d’atracció empresarial a la Comunitat Valenciana

El Toll de l’Alberca impulsa el creixement comercial i econòmic de Torrent

Torrent continua avançant cap a convertir-se en el cinqué gran eix comercial de la Comunitat Valenciana, destacant per la seua ràpida expansió i atractiu per a nous negocis.

L’àrea comercial del Toll de l’Alberca s’ha consolidat com un punt clau en la província de València, gràcies a la seua estratègica ubicació i àmplia oferta de serveis. Amb accés directe des de la A-7 i la CV-405, aquesta zona atrau cada vegada més empreses multinacionals i clients de tota la comarca.

La combinació de la seua proximitat a València, la disponibilitat de sòl i les bones connexions de transport ha fet de Torrent un destí prioritari per a grans marques i noves inversions. Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent, destaca l’atractiu de l’àrea, que ja compta amb empreses de renom com Tesla i JYSK, consolidant així el potencial comercial del municipi.

L’Alcaldessa de la ciutat afirma que “Durant l’últim any, han treballat intensament per donar a conéixer el potencial de creixement de Torrent, ajudant a empreses i inversors a instal·lar-se ací. Això generarà riquesa i ocupació en la nostra ciutat.”



Amb aquest creixement, Torrent es perfila com el cinqué gran eix comercial de la regió, reforçant la seua posició com un important centre de compres i serveis a la Comunitat Valenciana.