Torrent avança en els treballs de reconstrucció al barranc de l’Horteta i al carrer Barranc de l’Horteta al Xenillet

Torrent respon amb obres d’emergència després de la desaparició d’un carrer per la riuada i la vessant del Poyo al Xenillet

Folgado: “Torrent no esperarà que arriben els fons de l’Estat o es determinen competències; ja estem actuant.”

Torrent, 16/01/2025. Els treballs de reconstrucció i estabilització de la vessant del barranc del Poyo, així com la reconstrucció del carrer Barranc de l’Horteta, al barri del Xenillet, avancen a bon ritme després de la declaració d’emergència per part de l’Ajuntament de Torrent, fa una setmana. La riuada del passat 29 d’octubre va causar danys importants en aquesta zona, fent desaparèixer part de la vessant, un carrer sencer i afectant de manera significativa els serveis urbans.

L’Ajuntament ha destinat una inversió estimada de 845.185 euros per a aquestes actuacions, amb un termini d’execució aproximat de vuit mesos. Després d’una setmana des de l’inici de les obres, ja pot observar-se la base de l’escullera que servirà de suport per a la reconstrucció de la vessant del barranc, sobre la qual es tornarà a assentar el carrer Barranc de l’Horteta.

La barrancada del 29 d’octubre va tindre un impacte devastador en aquesta part del Xenillet, al costat del Poyo. El barranc va guanyar metres, destruint la vessant, el mur de mamposteria i la calçada, incloent-hi sanejament i serveis urbans subterranis. També es van veure afectats la vorera existent, diversos punts d’il·luminació pública i la vegetació de la vessant. Aquest desastre va obligar nombrosos veïns a enfrontar-se a pèrdues importants, amb alguns, fins i tot, perdent les seues vivendes.

Intervenció prioritària per part de l’Ajuntament

Les obres en marxa inclouen la estabilització i reconstrucció de la vessant, la rehabilitació del carrer Barranc de l’Horteta i la realització d’estudis tècnics, geotècnics i assajos necessaris per a garantir la seguretat de la infraestructura.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància d’aquestes actuacions: “Per a Torrent és molt important poder recuperar aquest carrer, en què veïns han vist perdre les seues vivendes i les seues vides durant dècades. Per això és prioritari reconstruir la vessant del barranc i tornar a urbanitzar aquest carrer.”

L’alcaldessa també ha subratllat el compromís de l’Ajuntament amb els veïns del Xenillet i de la resta de Torrent: “Els veïns no estan sols. L’Ajuntament farà tots els esforços necessaris per a recuperar la normalitat. Agraïm la paciència dels veïns, el treball dels tècnics municipals i de les empreses contractades. Torrent no esperarà que arriben els fons de l’Estat o es determinen competències; ja estem actuant.”

Accions urgents i coordinades

A més de la reconstrucció de la vessant i del carrer Barranc de l’Horteta, l’Ajuntament està treballant en altres punts afectats del mateix carrer. Actualment, es duen a terme les tasques de recuperació del Centre Social Xenillet i de l’Escola Infantil Ciutat Jardí, que també van patir greus danys a causa de la riuada. Així mateix, s’està netejant i retirant vehicles dels aparcaments subterranis, la accessibilitat dels quals es va veure compromesa després de la desaparició del carrer Barranc de l’Horteta, per on tenen accés els garatges.

La reconstrucció del barranc del Poyo i la urbanització del carrer Barranc de l’Horteta són només algunes de les accions que el consistori està duent a terme per a reparar els danys ocasionats per la riuada. Aquestes intervencions reflecteixen el compromís de l’Ajuntament de Torrent amb la seguretat i el benestar dels seus ciutadans, així com amb la recuperació ràpida i eficient del seu teixit urbà.