Torrent avança en la reconstrucció de les seues infraestructures essencials

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, han visitat l’inici de les obres per a reconstruir dues pasarel·les clau a Torrent.

Es tracta de la pasarel·la d’accés al CEIP Juan XXIII, que connecta el col·legi amb el barranc del Xenillet, i la que uneix el polígon Mas de Jutge amb la zona urbana. Amb una inversió de tres milions d’euros, aquestes infraestructures es consideren essencials per garantir la seguretat i mobilitat de la ciutadania.

Les obres s’emmarquen dins d’un pla de rehabilitació d’infraestructures que inclou 49 actuacions en 25 municipis, amb un pressupost total que supera els 33 milions d’euros. Aquestes intervencions són crucials per a restablir l’accés a Torrent i a altres localitats afectades per les inundacions. A més, s’estan rehabilitant altres infraestructures com la CV-33, la CV-36 i el pont de la CV-403.

L’alcaldessa Amparo Folgado ha destacat la importància de recuperar aquestes pasarel·les per a la vida quotidiana dels veïns, especialment al Xenillet i al polígon Mas de Jutge. Mentrestant, els alumnes del CEIP Juan XXIII continuen les classes en ubicacions provisionals. La Generalitat reafirma el seu compromís amb la normalitat en Torrent i en altres municipis afectats per la DANA.