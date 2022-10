La campanya “100% amb el comerç de Torrent” recompensarà als clients que facen compres en els establiments adherits, entre el 20 i el 25 d’octubre, amb diners per a gastar en aquests mateixos comerços

Per part seua, “Comerç de proximitat, aliments de qualitat” està dirigida a fomentar hàbits alimentosos saludables entre alumnat de primària dels centres de Torrent, a més de fomentar el comerç de proximitat entre els més joves

Amb motiu de la celebració del Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana el pròxim 25 d’octubre, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’T, impulsa dues campanyes de promoció del comerç torrentí: “100% amb el comerç de Torrent” i “Comerç de proximitat, aliments de qualitat”.

“L’objectiu d’aquestes iniciatives és presentar el comerç de Torrent com un comerç diferent, singular i pròxim al client, oferint una imatge conjunta i atractiva per als clients. A més de posar en valor la importància del comerç de proximitat per al desenvolupament de l’economia”, explica la gerent d’IDEA’T, María Muñoz.

Així, la campanya “100% amb el comerç de Torrent” recompensarà als clients dels establiments participants, que realitzen compres per un import superior als 20€ entre el 20 i el 25 d’octubre, amb un rasca i gana en el qual podran obtenir fins a 50 premis de 50€ cadascun per a gastar en els establiments inclosos en la campanya. Així mateix, entre tots els clients que participen en el rasca i gana anteriorment descrit, se sortejarà el dia 26 d’octubre un total de 3 premis de 300€ cadascun per a comprar en aquests comerços.

Per a poder accedir tant als premis directes com al sorteig del dia 26, és indispensable que els clients adjunten el tiquet de compra en l’aplicació per a dispositius mòbils habilitada per IDEA’T. A més, durant el període establit per a la campanya “100% amb el comerç de Torrent”, cada establiment inscrit triarà i aplicarà descomptes del 10%, 15%, 20% o del 50% en la segona unitat d’igual o inferior preu, en tots els seus productes i serveis.

Per part seua, la campanya “Comerç de proximitat, aliments de qualitat” és una activitat gratuïta dirigida a l’alumnat de primària dels centres educatius de Torrent, amb l’objectiu de promoure entre els més joves hàbits alimentosos i de consum responsable, així com posar en valor la importància de comprar en comerços de proximitat i l’impacte positiu que té a nivell mediambiental. D’aquesta manera, cada aula es dividirà en grups d’entre 10 i 15 persones, i cada grup realitzarà un recorregut per a descobrir els diferents comerços de Torrent, a manera de gimcana, seguint les instruccions del joc en línia llançat per a l’ocasió. Per a això, és necessari que els grups disposen d’almenys un dispositiu digital amb connexió a internet.

En aquest sentit, cada grup haurà de triar un dels 10 recorreguts diferents que ofereix el joc i dur-lo a terme entre el 24 d’octubre i el 4 de novembre. A l’inici de la ruta cada grup haurà d’escanejar el codi QR corresponent, i en cada establiment haurà de contestar una pregunta sobre el comerç de proximitat. En cas que la resposta siga correcta, el joc permetrà avançar al següent punt del recorregut, fins que es completen els 5 establiments pertinents: una fruiteria/verduleria, un forn, una carnisseria i altres dues. Els grups que participen en l’activitat seran premiats amb una targeta amb diners per a gastar en aquests establiments, i els participants d’aquells grups que completen el recorregut entraran en el sorteig de cinc premis a triar per valor de 300 euros: entrades, llibres, material escolar, jocs per a l’aula, etc.