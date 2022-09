Del 29 de setembre al 2 d’octubre, en la plaça de la Unió Musical, els torrentins i torrentines podran gaudir d’una completa oferta literària i una infinitat d’activitats culturals, recreatives i festives per a tots els públics

Un any més, en la seua línia de suport a la cultura i la seua difusió, l’Ajuntament de Torrent impulsa la 49ª Fira del Llibre de Torrent, que se celebrarà del 29 de setembre al 2 d’octubre en la plaça de la Unió Musical. Durant quatre jornades, els torrentins i torrentines podran trobar una completa oferta literària en les casetes instal·lades en la plaça, a més de gaudir d’una infinitat d’activitats culturals, recreatives i festives per a tots els públics: presentacions de llibres, tallers infantils, recitals de poesia, contacontes, sortejos de llibres, signatura d’autors i autores… i moltes sorpreses més!



“La Fira del Llibre de Torrent és una oportunitat per a compartir amb els nostres veïns i veïnes uns dies de diversió i cultura, per la qual cosa animem a tots els torrentins i torrentines a participar en aquesta festa de la literatura, que és la segona més antiga de València i tota una tradició de la nostra ciutat”, expressa la regidora d’Arxius i Biblioteques, Patricia Sáez.



Per a participar en els tallers que ofereix la Fira, les persones interessades hauran d’inscriure’s prèviament en la caseta de l’Ajuntament de Torrent, on també s’anunciarà cada dia els escriptors i escriptores que signaran les seues obres al llarg de la mateixa jornada. Així mateix, per a commemorar la celebració del Dia del Llibre, el dissabte 1 de setembre, aquelles persones que decidisquen acostar-se a les casetes per a conèixer les novetats editorials d’aquesta temporada podran beneficiar-se d’un 10% de descompte en les seues compres.

Ací podeu consultar la programació completa:

Dijous, 29 de setembre

Activitats al voltant de la fira. “La gran aventura de Pippi Calzaslargas” per REBOMBORI CULTURAL – 18h

Inauguració de la fira – 19h

Divendres, 30 de setembre

Contacontes “El compás bailarín” per PAULA TE CUENTA – 12h

Recital poètic “Mundo Poético Musical” a càrrec de TORRENT DE PARAULES – 17h

Taller infantil “Crea el teu antifaç” per EL OMBLIGO Y LA PELUSA – 18h

Presentació del llibre “Contes de la lluna plena” per MARI TRINI GARCÍA MERINO – 19h

Presentació del llibre “A ti Mateo, es a ti” de Juanma Velasco – 19:30h

Presentació del llibre “Poemes prims, poemes grossos”, homenatge a Carme Míquel. Per VICENT FONT – 20h

Dissabte, 1 d’octubre

Presentació del llibre “Muerdealmas” amb SANTIAGO ÁLVAREZ. A continuació club de lectura en anglés – 11:30h

Taller infantil “Pequellibre” per REBOMBORI CULTURAL – 12:30h

Taller infantil “Bichos que van por el aire: Mariposas, pájaros y murciélagos” per EL OMBLIGO Y LA PELUSA – 17h

Presentació del llibre “Versos retrobats” per MARI CARMEN SÁEZ – 18H

Presentació dels llibres “Ciutat interior” per ABEL DÁVILA i “Vespres d’Inventari” de JOSEP MICÓ – 18:30h

Contacontes “Dones protagonistes” per EVA ANDÚJAR, en col·laboració amb la Unitat tècnica d’Igualtat de Casa de la Dona – 19h

Bicillibres al carrer, col·laboració de SOTERRANYA amb BIBLIOTEQUES DE TORRENT i Taller infantil de dibuix per REBOMBORI CULTURAL -19:30h

Recital poèticOmusical “Un llamp en la nit” amb MERCÈ CLARAMUNT i RAMÓN GUILLEM, acompanyats amb la guitarra de PACO COSTA – 20h

Diumenge, 2 d’octubre