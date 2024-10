Torrent celebra la LI Edició de la Fira del Llibre amb Màxim Horta i el cantant Rayden

Torrent es prepara per a celebrar la LI Edició de la Fira del Llibre, un esdeveniment que combina literatura, creativitat i activitats per a tota la família.

Des del dijous 17 fins al diumenge 20 d’octubre de 2024, la Plaça de la Va unir Musical (estació de metro Torrent Av.)

Des del dijous 17 fins al diumenge 20 d’octubre de 2024, la Plaça de la Va unir Musical (estació de metro Torrent Av.) serà l’epicentre de la cultura de tota la província, amb un programa carregat de presentacions, tallers, contacontes, fuita rooms i espectacles per a totes les edats. La fira, organitzada per la delegació de Biblioteques i Arxiu de l’Ajuntament de Torrent, busca promoure l’hàbit de la lectura i oferir un espai per a la trobada entre autors, lectors i amants dels llibres. D’entre les principals firmes d’esta edició destaquen l’escriptor valencià Màxim Horta, el cantant *Rayden, així com Santiago Díaz (Els nou regnes).

Dijous 17: Inauguració festiva. La inauguració oficial de la fira començarà el dijous a les 19 h amb animació de capgrossos i animació infantil, que omplirà la plaça de música i color. Les famílies podran gaudir d’un ambient lúdic i festiu amb l’espectacle infantil “Aventures del capità pirata” de Rebombori cultural. Este espectacle marca l’inici de l’esdeveniment literari, on més d’una desena de casetes de llibreters de la ciutat i de la província presentaran les seues novetats amb diferents promocions.

Divendres 18: Un dia per als més xicotets i els joves lectors

El divendres, la fira estarà dedicada especialment als més xicotets amb una sessió de “Contacontes” a càrrec de Paula et Compte, que narrarà les històries de “Punxe i Punxa” i “El color de l’aigua”. Esta activitat, que començarà a les 12 h, promet atrapar la imaginació dels xiquets amb contes plens de fantasia i valors. A les 17.30 h es durà a terme el Taller de Ex Libris, organitzat per Rebombori, on els participants aprendran a crear els seus propis segells personalitzats per a llibres. També hi haurà una presentació literària amb la col·laboració d’alumnes del col·legi Federico Maicas i la participació de l’autor Vicent Font, que tindrà lloc de 18 h. i a les 19 h. El divendres conclourà amb un toc modern, amb la presència de la booktuber Senia MT, qui compartirà recomanacions de llibres, respondrà preguntes dels seus seguidors i parlarà sobre la importància de les xarxes socials en el foment de la lectura, de 19.30 a 21 h.

Dissabte 19: Rayden i Tallers per a tots els gustos

El dissabte serà un dia replet d’activitats. Des de les 10 h. els assistents podran participar en el Taller de xocolate amb l’experta xocolatera torrentina Patricia Andreu, de Xocolate Andreu i aprendran la tècnica del tradicional bollet. Els més creatius gaudiran també del Taller de manualitats amb goma EVA, impartit per Pablo de Pintamons, ideal perquè els xiquets donen curs a la seua imaginació.

Un dels punts forts del dia serà el Taller “El Misteri de la Torre de Torrent”, activitat que des de la delegació de Cultura va arribar el curs passat a tots els centres de la ciutat, gràcies a Betlem Petri (una jove arqueologa) que descobrix els misteris de l’emblemàtic monument andalusí. A les 18 h. serà el torn de la Fuita room literari “Atrapades en la literatura”, on els participants hauran de resoldre enigmes relacionats amb obres literàries. Els amants del còmic tindran el seu espai amb el taller “Còmic sense paraules”.

La jornada continuarà amb la presentació del nou llibre del famós cantant i escriptor Rayden. En la seua faceta com a escriptor és autor de llibres com a Ferit diari (2015), Acabem i altres poemes sense acabar (2016),El món és un gat jugant amb Austràlia (2019), Cantarella: Cent cançons i noranta-nou finals alternatius (2021) i Ple de blaus (2022). L’acostament de la dona cactus i l’home globus va ser el seu debut en ficció. Vots en contra és la seua segona novel·la.

A més, la poesia i la música s’uniran en un recital protagonitzat per Berna Blanc i Toni Benavent, acompanyats per un trio de corda, per a tancar el dia amb un toc artístic i emotiu.

Diumenge 20: Trobada amb Màxim Horta i contacontes

El diumenge estarà ple d’activitats per als més xicotets. A les 12 h. Iván Alfaro presentarà el seu contacontes “Michu vol ésser humà”, seguit d’un taller literari amb Rebombori. Els xiquets també podran gaudir de les històries narrades per Josep Silla (17.30 h) i el divertit espectacle de Gran Jordet, “El millor espectacle del món” (18 h).

Un dels moments més esperats serà la firma de llibres del conegut autor valencià Màxim Horta, qui estarà disponible per a trobar-se amb els seus lectors i firmar exemplars de les seues obres. Màxim Horta ha escrit deu novel·les: “Que siga l’última vegada…”, “El Murmuri del Caragol de mar”, “Una botiga a París”, “La nit somiada”, “No em deixes/Ne em quitte mes», «La part amagada de l’iceberg», «Firmament», «Amb l’amor bastava», «Adeu, xicotet» i «París despertava tard». Moltes han sigut publicades en altres països i traduïdes a diversos idiomes. «Intimitat improvisada» arreplega tots els articles publicats en premsa. A més, ha publicat diversos llibres il·lustrats: «Paris sàrria toujours Paris», «Visca la Dolce Vita», «Elsa i la mar», «La banda d’Olivia», «El meu lloc en el món eres tu», «L’Escriptor» i «Partir de zero». El fermall d’or el posarà l’espectacle de Ripamonti Teatre, que tancarà la fira amb una funció plena d’humor i emoció.

Presentacions a la Biblioteca Metre:

La Fira del Llibre de Torrent comptarà amb diverses presentacions literàries. El divendres 18, Paula Notario presentarà la seua obra Kalon, seguida de Santiago Díaz amb Els nou regnes. El dissabte 19, hi haurà trobades del Club de Lectura Adults a la Biblioteca Metre i el Club de Lectura en anglés a la Casa de Cultura. A més, Vicente Raga presentarà la seua Saga Les dotze portes, i Jesús Giron Araque, Deu efímers. Per a tancar l’esdeveniment, el diumenge 20, María Suré compartirà la seua novel·la Somnis entre cendres. Una cita ineludible per als amants de la literatura a Torrent.