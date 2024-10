Torrent celebra l’exaltació de les seues Falleres Majors 2025 amb gran fervor i tradició

La ciutat de Torrent ha viscut un cap de setmana intens amb les exaltacions d’Alicia Moreno, Fallera Major 2025, i Ana Barberá Palop, Fallera Major Infantil 2025.

Les dues cerimònies, celebrades en l’Auditori de Torrent, han estat plenes d’emoció, on Alicia i Ana, acompanyades de les seues Corts d’Honor, han rebut les bandes i joies que les acrediten com a màximes representants de les festes falleres de la ciutat.

Alicia Moreno ha lluït un elegant vestit de seda “Baco” en blau infante, mentre que Ana Barberá ha escollit el vestit “Santa Estrella” en un delicat color blau SURS, destacant totes dues l’artesania i el simbolisme de la indumentària valenciana. Ambdues exaltacions han comptat amb espectacles culturals: un tribut al xocolate per a Alicia, símbol de Torrent, i l’actuació infantil “Que no s’apague la flama” per a Ana, en què es van destacar els valors fallers que els xiquets i xiquetes representen.

Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent, ha imposat les bandes i ha ressaltat la importància de la tradició fallera, destacant la solidaritat d’Alicia i Ana, qui han donat el valor de les tradicionals canastelles a organitzacions benèfiques locals. Amb la presència de figures com Raquel Alario i Lucía García, les exaltacions s’han pogut seguir en directe per les xarxes socials, consolidant l’esperit faller a Torrent.