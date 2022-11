Torrent celebrarà el ‘Dia de la Infància’ el diumenge 20 amb una festa en la Plaça de la Unió Musical

La festa començarà a les 11.00h i comptarà amb la participació de nombroses associacions de Torrent i activitats orientades a la infància

Torrent commemorarà el ‘Dia de la Infància’ amb una celebració que tindrà lloc diumenge que ve 20 de novembre en la Plaça de la Unió Musical. Les activitats arrancaran a les 11 hores amb una batukada a càrrec de l’associació ADISTO en una festa que serà presentada per xiquets i xiquetes del Consell de Xiquets i Xiquetes.

Al llarg de la jornada, que es prolongarà fins a les 13.00 hores, participaran diferents associacions que animaran aquest dia tan especial. Hi haurà papiroflexia amb el Centre d’Acció Social, taller de maquillatge i esportiu amb l’associació Laura Vicuña, taller de xapes i photocall amb el Consell de Xiquets

i Xiquetes, taller de màscares amb Creu Roja o elaboració de sucs naturals amb la Unitat de Conductes addictives (UPC). També hi haurà espai per a sorpreses que inclouran jocs populars, actuacions de màgia, taller de circ i cercaviles que animaran el matí.

A partir de les 12.30 hores arribarà el torn de les actuacions en l’escenari habilitat en la mateixa plaça, on les associacions Nova Vida i ADISTO participaran amb balls, i on a més hi haurà espectacles de circ amb

malabars, equilibris i acrobàcies.

Els xiquets i xiquetes de les associacions de Torrent van participar en la il·lustració de la campanya

Per a crear la imatge que il·lustra aquest dia s’ha comptat amb la participació de les entitats ADISTO, Centre Acció Social, Fundació Amigó i María Auxiliadora. Es va proposar que els seus xiquets i xiquetes dibuixaren la invitació per a la celebració del 20N, resultant finalment triada la imatge de Abrar Laakel,

xiqueta d’11 anys del Centre d’Acció Social. El dibuix d’una altra de les xiquetes servirà per a fer les xapes que es repartiran durant el matí del diumenge als xiquets i xiquetes que acudisquen a la festa.