La plaça de la Unió Musical acollirà un ball el pròxim 26 de juliol

El “Duo Brillantina”, posarà el toc musical a la jornada i es repartiran orxata i fartóns

L’Ajuntament de Torrent ha anunciat la celebració del Dia dels Avis per primera vegada en la història de la ciutat. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim 26 de juliol en la plaça de la Unió Musical a partir de les 19.30 hores. Una activitat impulsada des de la Regidoria d’Infància i Família.

La jornada comptarà amb un ball per als majors, on podran gaudir de música i bona companyia. L’Orquestra “Duo Brillantina”, formada per les germanes Montañés, serà l’encarregada d’amenitzar la vesprada. A més, perquè puguen refrescar-se entre ball i ball, es repartirà orxata i fartons per a tots els assistents.

“Volem celebrar este dia tan especial per a reconéixer la important labor que realitzen els avis en les nostres famílies i en la societat”, ha afirmat la regidora d’Infància i Família, M. Ángeles Lerma. “Són una font de saviesa, experiència i carinyo per a tots, i volem agrair-los tot el que fan per nosaltres”.

Este ball se suma al calendari de balls per a majors, que este mes de juliol tanca la temporada fins a setembre. El 19 de juliol, en l’Espai Sant Gregori i el 25 de juliol en Centre de Majors Bellido, seran les últimes dates oficials de ball. El dia 26, amb motiu del Dia dels Avis, se celebrarà en la plaça de la Unió Musical.

Així mateix, cal destacar que, si bé no hi haurà continuïtat de ball per a majors al llarg del mes d’agost, sí que s’ha programat una nova cita per al dia 9.

L’Ajuntament de Torrent anima a tots els avis i àvies de la ciutat, així com a tot aquell que vulga participar, a unir-se a esta celebració posant en valor als més majors de la nostra ciutat.