La “Tertúlia del Café” celebra una nova edició el 18 de juny a les 16.30 hores en el Centre Verge de l’Olivar

El programa de “Tertúlia del Café” continuarà després de les vacacions d’estiu

La Delegació de Servicis Socials de l’Ajuntament de Torrent, conscient que la soledat és un dels principals problemes que afecten les persones majors, continua amb el seu programa “Tertúlia del Café” en el Centre de Majors Verge de l’Olivar. Esta iniciativa està especialment dirigida a aquelles persones majors que es troben soles i busquen un espai per a compartir una agradable tertúlia i fer noves amistats.

La pròxima cita de la “Tertúlia del Café” tindrà lloc el pròxim dimarts 18 de juny a les 16.30 hores en la Cafeteria del Centre de Majors Verge de l’Olivar. El regidor de Servicis Socials, Arturo García, ha destacat el compromís de l’Ajuntament de Torrent amb el benestar de les persones majors, oferint un complet programa d’oci i formació que els permeta disfrutar del seu temps lliure i socialitzar amb uns altres.

En este sentit, García ha assenyalat que, a més de la “Tertúlia del Café”, es continuarà apostant pels tallers d’ús de telèfons mòbils, una ferramenta fonamental per a acurtar la bretxa digital entre les persones majors. Així mateix, durant el mes de maig s’ha recuperat el ball dels majors, una activitat molt beneficiosa per a la salut mental i física, que ja es pot disfrutar quatre dies a la setmana en tres centres diferents.

El programa de “Tertúlia del Café” continuarà després de les vacacions d’estiu, amb dates ja programades per al 17 de setembre i el 19 de novembre de 2024. El regidor de Servicis Socials ha animat a totes les persones majors que se senten soles a participar en esta iniciativa, on podran trobar un ambient càlid i acollidor per a compartir experiències i fer noves amistats.