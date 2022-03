Aquestes subvencions, que poden ascendir fins als 500 o 700 euros com a màxim, compten amb una partida pressupostària de 6.000 euros

Un any més, l’Ajuntament de Torrent convoca els ajudes per a la promoció del valencià en el sector comercial i empresarial, amb l’objectiu de reforçar i normalitzar l’ús de la nostra llengua en aquest àmbit, a més de donar suport econòmicament al teixit empresarial de la ciutat. En aquest aspecte, la dotació per a enguany és manté respecte a l’anterior convocatòria, de manera que és concediran subvencions entre 500 i 700 euros com a màxim, en funció del concepte pel qual és demande l’ajuda i fins que s’esgote la partida pressupostària de 6.000 euros disposada per a tal fi. Així, per a la concessió d’aquesta subvenció, és valora

rà l’ús del valencià en la instal·lació, renovació o redissenye de rètols exteriors, interiors o de vehicles, els pàgines web, i el material d’embalatge o publicitari que empre el valencià com a llengua de comunicació amb els clients o usuaris



A més de l’ajuda econòmica, l’Oficina de Promoció i Ús del Valenciá de l’Ajuntament també ofereix l’assessorament lingüístic necessari perquè els textos o llegendes en valencià seguisquen el criteri de correcció que justifica l’assignació d’aquestes ajudes, així com dels tràmits necessaris per a la sol·licitud. Per a accedir als ajudes, els persones interessades han de presentar la seua sol·licitud –preferentment de manera telemàtica- en el Registre General de l’Ajuntament, segons el model de la instància corresponent; el termini per a presentar aquestes sol·licituds acabarà el 14 de novembre de 2022.



D’altra banda, convé assenyalar que tant els requisits que han de complir els beneficiaris, com l’import dels ajudes i els criteris de valoració per a assignar-els estan disponibles en la web de l’Ajuntament de Torrent

