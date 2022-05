Torrent convoca les ajudes per a les obres de millora de l’accessibilitat i la restauració de façanes en edificis residencials

L’objectiu d’aquestes subvencions és millorar la imatge urbana i fer més accessibles els edificis i els habitatges que els integren, així com fomentar la reactivació del sector de la rehabilitació d’habitatges

L’Ajuntament de Torrent ha disposat una partida de 145.000 euros per a aquesta convocatòria, que es dividiran en ajudes de fins a 4000 euros o 8.000 si inclouen la primera instal·lació d’un ascensor

Un any més, l’Ajuntament de torrent convoca les ajudes per a les obres de millora de l’accessibilitat i la restauració de façanes en edificis residencials, amb la finalitat de millorar la imatge urbana i fer més accessibles els edificis i els habitatges que els integren, així com fomentar la reactivació del sector de la rehabilitació d’habitatges.



La regidora de l’àrea de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, destaca que “aquestes ajudes estan orientades a facilitar la vida dels veïns de Torrent, fent més amables i accessibles els edificis en els quals habiten, al mateix temps que milloren la imatge de la ciutat amb la renovació de les façanes”

Amb aquest objectiu, el consistori torrentino ha disposat una quantia total de 145.000 euros, que es dividiran en subvencions de fins a 4.000 euros, o de 8.000 euros si inclou la primera instal·lació d’un ascensor, i sempre amb una cobertura màxima del 50% del cost total de l’obra. També s’inclouen les obres per a baixar a cota zero l’accés de l’ascensor, així com obres de millora de l’accessibilitat entre les diverses plantes que conformen l’edifici.



Així, és requisit indispensable per a optar a les ajudes que les obres hagen sigut concloses entre l’1 d’octubre de 2021 i la data de límit de presentació de sol·licituds, que serà el 17 de juny de 2022. A més, els edificis en qüestió han de ser anteriors a l’any 1995 segons el cadastre.

