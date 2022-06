La quantia es repartirà entre les 19 associacions de Torrent que s’han presentat a la convocatòria

En la seua aposta per la promoció de la cultura, l’Ajuntament de Torrent destina 32.000 euros per a donar suport a projectes culturals d’interés general per a la ciutadania de Torrent, que es repartiran entre les 19 associacions que s’han presentat a la convocatòria