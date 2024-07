Torrent dona inici a les seues Festes de Moros i Cristians amb un espectacular pregó als peus de la Torre

Daniel Catalá Pérez, pregoner, era l’encarregat de pronunciar un discurs, en el qual va voler enaltir el sentiment i la identitat de les festes

Torrent ha donat este dimecres el tret d’eixida a les seues Festes de Moros i Cristians amb un espectacular pregó a càrrec de Daniel Catalá Pérez, pregoner de la festa.

Previ a este acte, tenia lloc una ofrena en la Parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora, a benefici de l’Economat de Càritas Mare de Déu del Pòpul, on els diferents càrrecs festers, destacant el paper dels seus capitans, Vicente Bacete i Miguel García, prenien part de l’acte religiós.

El pregó, celebrat en la plaça Major, als peus de l’emblemàtica Torre, ha comptat amb una gran afluència de públic que es congregava per a disfrutar de la música i la tradició que caracteritzen estes festes.

La primera a fer la crida a disfrutar d’esta Setmana Gran era l’Alcaldessa, Amparo Folgado, posant en valor la importància dels Moros i Cristians a Torrent, i agraint a Daniel la seua participació: “Daniel és una gran amant de la festa i és tot un honor comptar amb ell com a pregoner, com a expresident de la Federació de Moros i Cristians, nascut a Muro d’Alcoi, una ciutat també referent en esta tradició i ara un torrentí més”.

En el seu pregó, Daniel Catalá Pérez, acompanyat per l’Alcaldessa, Amparo Folgado, la Regidor de Festes, María Fernandez, i membres de l’equip de Govern, realitzava un emotiu recorregut per la història i les tradicions de les Festes de Moros i Cristians de Torrent i les particularitats que les diferencien d’altres localitats.

En ell va voler destacar el seu valor cultural i social, referent a nivell comarcal i autonòmic, enaltint el sentiment i la identitat que comporten estes festes “molt més allà d’un programa d’actes, desfilades i trabucàs”. Un discurs d’allò més emotiu en el qual va voler exaltar les connexions que comporta esta tradició en la que “totes les persones que compartim sentiment fester ens reconeixem, se’ns il·luminen els ulls, apareixen els somriures i comencem a parlar l’idioma universal de la festa”.

Així mateix, va voler convidar a tots els torrentinos i torrentinas a disfrutar d’estes festes amb alegria i respecte, posant l’accent en la importància de tots dos bàndols, Moro i Cristiano, que durant tot l’any i especialment durant estes dates, treballen de manera incansable per a fer gran la festa.

Com a fermall final de la vesprada, on no va poder faltar la pólvora, tots dos bàndols visitaven la Residència Santa Elena per a acostar la festa també als més majors.

Les Festes de Moros i Cristians de Torrent es prolongaran fins al pròxim 30 de juliol, amb un complet programa d’actes que inclou la Entradeta Infantil, que se celebra este dijous a les 19.30 hores, l’Entrada de Bandes i la Gran Entrada Mora i Cristiana, a més d’espectacles pirotècnics i activitats per a totes les edats. Unes festes que estos dies estan omplint de color i alegria els carrers de la ciutat i que són un referent cultural per a tota la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament de Torrent convida a tots els ciutadans a participar en estes festes i a disfrutar d’una de les tradicions més arrelades de la ciutat.