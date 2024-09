Torrent dona la benvinguda a 16.000 alumnes en l’inici del curs escolar 2024/25

El CEIP Antonio Machado estrena nova aula UECO

L’Alcaldessa Amparo Folgado Folgado celebra l’inici de classes en el CEIP Federico Maicas i destaca les ganes d’aprendre dels alumnes a Torrent

Este dilluns han començat les classes per a aproximadament 16.000 estudiants d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, per a compartir este moment especial amb alumnes, professors i famílies.

En les pròximes setmanes donaran principi les classes a l’Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, FP Bàsica de segona oportunitat, Programes Formatius de Qualificació Bàsica i Ensenyament Esportiu i Artístic.

Nova aula UECO en el CEIP Antonio Machado

Com a novetat este curs, el CEIP Antonio Machado ha inaugurat una nova aula UECO (Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari), sumant-se als centres Federico Maicas, Sant Joan Baptista i Les Terretes. Esta iniciativa reforça l’atenció a la diversitat dels alumnes de la ciutat.

A això cal sumar que, durant les vacacions d’estiu, l’Ajuntament ha invertit més de 73.000 euros en la millora de les instal·lacions de 13 centres escolars, garantint unes condicions òptimes per al desenrotllament de l’activitat educativa.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, acompanyada de la Directora del CEIP Federico Maicas, Carolina Díaz, ha pogut parlar amb els pares d’Infantil en el primer dia dels seus fills en el col·legi, així com amb diferents alumnes i professors en esta benvinguda al col·le. Folgado ha transmés la seua il·lusió per este nou curs escolar, destacant el retrobament dels alumnes i l’emoció de començar una nova etapa.



“Este matí he vist moltes ganes d’aprendre per part dels alumnes, hui és un dia il·lusionant de retrobament amb els amics, d’emoció per entrar a una nova aula amb companys diferents o un nou professor”, ha afirmat Folgado, qui ha subratllat la importància de l’educació com a motor de progrés. A més, ha ressaltat el compromís de l’Ajuntament amb la millora de les infraestructures educatives, invertint més de 73.000 euros en l’adequació de 13 centres escolars durant l’estiu.

Folgado ha posat l’accent en la importància de la col·laboració institucional per a garantir una educació de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes de Torrent.

Per part seua, Guillermo Alonso del Real, regidor d’Educació, també ha volgut donar la benvinguda a tots els alumnes de Torrent i “desitjar un feliç inici de curs a tots els estudiants, professors i famílies. Que la tornada al col·le estiga plena d’il·lusió, aprenentatges i nous començaments“.

Calendari escolar

El curs escolar 2024/25 que ha començat hui, està previst que finalitze el pròxim 18 de juny, encara que esta data podria modificar-se en funció de la resolució dels dies festius escolars proposats pel Consell Municipal Escolar de Torrent a la Direcció Territorial d’Educació, que de ser positiva, retardaria en un dia la fi del curs escolar.