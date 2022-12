Torrent dona la benvinguda al Nadal

La ciutat de Torrent ha donat la benvinguda al Nadal al Dia de la Immaculada, amb la celebració dels primers actes de la programació elaborada per l’Ajuntament de Torrent per a aquestes festes.

“Estem molt emocionats per tornar a sentir la màgia i la il·lusió del Nadal recorrent els nostres carrers, després d’un període tan difícil com el que ens ha tocat viure”, destaca, José Pascual Martínez.

qui convida als veïns i veïnes de Torrent a “retrobar-se i gaudir de les activitats que hem preparat amb l’esperit familiar, inclusiu i solidari tan característic d’aquestes dates”

El día va començar a les 6:30h del matí amb la tradicional Aurora a la porta de l’edifici consistorial; i a una missa en honor a la Puríssima. I ja de vesprada a va tindre lloc de la tradicional processó de les *clavariesas de la Immaculada i del sorteig de les representants 2023 Després la representació del Naixement a la Casa de la Cultura, un castell de focs artificials va donar la benvinguda al nadal

com a colofó, va tindre lloc l’encesa de les llums de Nadal a càrrec de l’alumnat del cicle d’Imatge i So de l’IES La *Marxadella en la plaça Bisbe Benlloch, on la ciutadania també podrà gaudir, per primera vegada en la història, de l’actuació conjunta de les agrupacions corals del Cercle Catòlic i la Unió Musical Torrent, a més de la veu de la soprano Belén Roig, el xou de llums preparat per l’Ajuntament i la mascletà nocturna. Un dia molt especial després de tres anys de silenci de la pandèmia.