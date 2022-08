L’Ajuntament ha convocat la Comissió de riscos per pluges per a donar resposta als episodis de pluja dels últims dies d’estiu i tardor

S’ha intensificat la campanya de neteja d’embornals com a mesura de precaució davant les fortes tempestes previstes per a les pròximes dates

La ciutat de Torrent intensifica les tasques de seguiment i previsió per a donar resposta a les possibles situacions que es puguen presentar a conseqüència de les pluges que es registren durant la pròxima tardor i els últims dies de l’estiu.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Torrent, a través de de l’àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, ha convocat per a dilluns que ve 29 d’agost la Comissió de riscos de pluges. Aquest òrgan de coordinació està compost per alcaldia, les regidories de Seguretat i Gestió de la Ciutat, Medi Ambient, Règim interior i Brigada d’Obres, així com per Policia Local, Protecció Civil, Aigües de l’Horta i altres departaments municipals.

Aquesta reunió es convoca amb la finalitat de realitzar el seguiment de les actuacions que al llarg de l’estiu s’han posat en marxa per a previndre l’impacte dels episodis de pluges, com han sigut les obres de millora de recollida d’aigües pluvials situades en diferents punts del nucli urbà i en ubicacions estratègiques del Vedat.

Al mateix temps, durant les últimes setmanes s’han continuat fent les tasques de neteja i manteniment dels embornals de la ciutat programades amb la finalitat d’evitar el risc inundacions i garantir el bon funcionament de tota la xarxa de sanejament. Aigües de L’Horta ha intensificat la campanya de neteja d’embornals com a mesura de precaució davant les fortes tempestes previstes per a les pròximes dates, especialment en els punts més proclius a patir desbordaments i anegaciones d’aigua.

La regidora de l’àrea de Gestió de la ciutat i Seguretat, Inma Amat, ha afirmat que “es tracta de les tasques pròpies de planificació i organització que duem a terme al llarg de l’estiu amb la finalitat d’estar preparats i donar una resposta adequada a aquests episodis de pluges torrencials”.

El procés de neteja consisteix en l’alçament de la reixeta de cada embornal i l’alliberament de qualsevol element que impedisca el pas de l’aigua, disminuint així l’escolament i facilitant l’accés de les aigües de pluja a la xarxa de col·lectors. D’igual manera, des del consistori recorden que per al bon funcionament dels embornals es recomana que no s’han d’abocar en ells sòlids, plàstics o restes d’obres, etc. que puguen obstruir el pas de l’aigua d’escolament.