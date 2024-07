Torrent es prepara per a viure una nit màgica amb la Gran Entrada Mora i Cristiana

A partir de les 19.30 hores, més de 12.000 persones es donaran cita als carrers per a disfrutar d’un espectacle únic que recorrerà el centre històric

Esta nit, la ciutat de Torrent es vestirà de gala. Per a celebrar un dels esdeveniments més esperats de l’any: la Gran Entrada Mora i Cristiana

La vesprada arrancarà amb l’entrada de bandes, des de Trinitàries fins a Mont-sión. Com a preludi a la Gran Entrada de Moros i Cristians. Que començarà a les 20.00 hores amb el recorregut invers: des de Mont-Sión fins a Trinitàries.

Les dotze filaes i dotze comparses participants desfilaran lluint les seues millors gales i vestits tradicionals. Tot un desplegament de color, música i tradició que donarà principi amb el descens del bàndol cristià. Baix el comandament del capità de Conqueridors, Miguel García, i l’alferes de Templaris, Andrés Campos. Tots dos comandaran les seues tropes al ritme de les marxes cristianes. Després d’ells, el bàndol moro, baix el lideratge del capità Vicente Bacete, de Abassíes, i l’alferes Esther García. De Califats Sarrains, els qui oferiran una espectacular ostentació durant el recorregut.

La Gran Entrada Mora i Cristiana és un dels moments més esperats de l’any. Tal com ha assenyalat l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, “La Gran Entrada és el com de les nostres festes patronals i una mostra de l’arrelament de les nostres tradicions.” Per part seua, la regidor de Festes, María Fernández, ha volgut agrair “l’esforç de totes les persones que any rere any fan possible esta festa. La Gran Entrada d’enguany promet ser inoblidable, així que animem a totes les persones a eixir al carrer i disfrutar d’esta festa que tant ens unix com torrentins”.