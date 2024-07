Grups de Múrcia i Toledo acompanyaran al Grup de l’Ú i Dos del Llar Antonià en un espectacle de danses, música i tradicions

Este dissabte, 20 de juliol, la Plaça de l’Església de Torrent es convertirà en un escenari on la cultura, la tradició i el folklore es donaran la mà en el marc del XVII Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent.

L’esdeveniment biennal, organitzat pel Grup de l’Ú i Dos del Llar Antonià de Torrent i l’Ajuntament de Torrent, reunirà tres grups de diferents punts de la geografia espanyola per a oferir al públic un espectacle ple de tradició i mostrant el millor de la cultura de tres regions espanyoles.

En esta ocasió, el Grup de l’Ú i Dos del Llar Antonià estarà acompanyat pel Grup Folklòric La Penya de Morter de Sant Ángel (Múrcia) i pel Grup Folklòric Cors i Danses Sherezade de Fuensalida (Toledo). Cadascun d’ells aportarà al festival el seu particular estil i les seues tradicions, oferint un mosaic cultural de gran riquesa i diversitat.

El Grup Folklòric Cors i Danses Sherezade va nàixer a la fi del 1981 en el col·legi públic “Tomás Romojaro” de Fuensalida, a Toledo, gràcies a una de les seues professores, Donya Isabel Peña Torrijos, amb l’objectiu de rescatar i difondre les tradicions i costums dels majors de la població i la regió. D’altra banda, el Grup Folklòric La Penya de Morter va nàixer en 1978 amb la finalitat de rescatar, les tradicions i costums de l’horta, sobretot en el camp del folklore i la gastronomia de Sant Ángel a Múrcia.

La cita tindrà lloc a les 22.45 hores en la plaça de l’Església, que s’omplirà de música, balls i vestits típics per a delectar a tots els assistents. El festival és una oportunitat única per a disfrutar de la riquesa del folklore espanyol i per a descobrir les diferents expressions culturals que existixen al nostre país.

Un any més, la música i els balls regionals es convertixen en una cita important en les Festes Patronals de Torrent. El XVII Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent és una invitació a submergir-se en la cultura popular i a disfrutar d’un espectacle ple d’alegria i tradició.